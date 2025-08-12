Tarifaço atinge setores intensivos em mão de obra em em Pernambuco

Pernambuco possui uma das menores participações do mercado norte-americano, mesmo assim o tarifaço de Trump preocupa por causa do grande número de trabalhadores nos setores afetados

Avanço foi impulsionado pela cana-de-açúcar e pela fruticultura (Foto: Elza Fiuza/Agência Brasil)

Apesar de Pernambuco ser um dos estados menos dependentes do mercado norte-americano, o governo estadual segue empenhado em socorrer os setores econômicos afetados pelo "Tarifaço" de Donald Trump. A garantia foi dada pelo secretário de Planejamento, Fabrício Marques, ao Diario.

O secretário explica que, embora os Estados Unidos respondam por apenas 9,4% das exportações do estado, eles compram de setores muito intensivos em mão de obra, como a fruticultura e a indústria sucroalcooleira. Ele conta que a governadora Raquel Lyra está aguardando as medidas do governo federal para, então, adotar as ações complementares necessárias.

Em relação ao setor sucroalcooleiro, a produção de etanol poderia ser uma alternativa à taxação do açúcar. No entanto, Marques explica que, embora o estado mantenha o diálogo com o segmento, soluções como a redução da alíquota do ICMS precisam ser aprovadas pelo Confaz.

Ambev promove visita à Itapissuma aos sábados

A Ambev está promovendo, neste mês, visitas à sua unidade em Itapissuma e em outras quatro plantas do país em comemoração ao Mês da Cerveja, celebrado em agosto. A “‘homenagem” acontece aos sábados, com direito a bar na fábrica, degustação de cervejas e tira-gostos. O evento é gratuito, para maiores de 18 anos, com inscrições feitas pelo site ambev.com.br/visitaambev.

Socorro ao consumidor em viagens

Comandada por Rayana Assis, a agência de viagens FWTur vem se destacando pela assistência a clientes em casos de cancelamentos e remarcações. Com respaldo da legislação, a empresa atua diretamente com as companhias aéreas para dar mais agilidade e segurança na solução dos problemas e no suporte ao cliente.

Sebrae Pernambuco promove Fórum ESG

O Sebrae Pernambuco promove um encontro, nesta quarta-feira (13), com a executiva e escritora Jandaraci Araújo — uma das principais autoridades em governança e ESG do Brasil. Ela fará a palestra de abertura do evento "Conexão ESG – Impacto que constrói futuros", que segue até a quinta (14), na sede da instituição.

ESG é foco de evento da Amcham e Somos Uôge

A Amcham-PE e o Projeto Somos Uôge recebem, nesta terça-feira (12), a CEO da Goldenberg Diversidade, Margareth Goldenberg. Ela vai debater o tema “Empresas que Fortalecem a Transformação Social” com cerca de 100 líderes e representantes de diversas corporações. O evento acontece das 9h às 11h30, no auditório do Empresarial Isaac Newton.

