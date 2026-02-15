Carnaval pelo centro do Recife: confira atrações deste domingo (15) para a folia nos polos centralizados

Localize-se para curtir a programação mais próxima. Recife tem mais de 3 mil apresentações nos 50 polos na cidade

Maestro Duda é o homenageado da primeira edição (Foto: Paulo Paiva/DP)

A programação do carnaval no Recife em 2026 tem mais de 3 mil atrações espalhadas em 50 polos pela cidade. Na área central, há cinco espaços preparados para apresentações, com diversas opções para este domingo (15). Confira:

Programação dos Polos Centralizados

Mercado da Boa Vista

13h30 - Bia Marinho

15h - Betto do Bandolim

16h30 - Petrucio Amorim e Pecinho Amorim

Pátio de Santa Cruz

15h - Encontro de Bois

19h20 - Mestre Galo Preto

20h20 - Banda Cultural Coco dos Pretos

21h20 - Grupo Chinelo de Iaiá

Praça da Independência

16h - Maestro Duda - Trinca de Às Passistas de Frevo

17h30 - Maestro Edson Rodrigues - Studio Viegas de Formação em Dança

19h - Orquestra do Maestro Lima Neto - Passistas Zenaide Bezerra

20h30 - Orquestra e Banda Só Mulheres - Cia de Dança Giselly Andrade

Pátio de São Pedro

17h30 - Som da Rural

17h30 - DJ Rimas

18h - Bione

19h20 - Tassia Reis

20h50 - Virgínia Rodrigues

22h20 - Flaira Ferro

Polo Praça do Samba

Confira aqui

Praça do Arsenal

18h30 - Orquestra Arruando

20h - Amaro Freitas

21h30 - Lia de Itamaracá e Daúde

23h - Almério

0h30 - Gaby Amarantos

Marco Zero

17h15 - Recife Matriz da Cultura - Encontro de Blocos de Samba e Escolas de Samba

19h30 - Karynna Spinelli - Participação de Leyde do Banjo e Neris Rodrigues

21h - Mariene de Castro - Participação de Gabi do Carmo

23h - Sorriso Maroto

0h40 - Pixote

