Carnaval pelo centro do Recife: confira atrações deste domingo (15) para a folia nos polos centralizados
Localize-se para curtir a programação mais próxima. Recife tem mais de 3 mil apresentações nos 50 polos na cidade
Publicado: 15/02/2026 às 10:11
Maestro Duda é o homenageado da primeira edição (Foto: Paulo Paiva/DP)
A programação do carnaval no Recife em 2026 tem mais de 3 mil atrações espalhadas em 50 polos pela cidade. Na área central, há cinco espaços preparados para apresentações, com diversas opções para este domingo (15). Confira:
Programação dos Polos Centralizados
Mercado da Boa Vista
13h30 - Bia Marinho
15h - Betto do Bandolim
16h30 - Petrucio Amorim e Pecinho Amorim
Pátio de Santa Cruz
15h - Encontro de Bois
19h20 - Mestre Galo Preto
20h20 - Banda Cultural Coco dos Pretos
21h20 - Grupo Chinelo de Iaiá
Praça da Independência
16h - Maestro Duda - Trinca de Às Passistas de Frevo
17h30 - Maestro Edson Rodrigues - Studio Viegas de Formação em Dança
19h - Orquestra do Maestro Lima Neto - Passistas Zenaide Bezerra
20h30 - Orquestra e Banda Só Mulheres - Cia de Dança Giselly Andrade
Pátio de São Pedro
17h30 - Som da Rural
17h30 - DJ Rimas
18h - Bione
19h20 - Tassia Reis
20h50 - Virgínia Rodrigues
22h20 - Flaira Ferro
Polo Praça do Samba
Confira aqui
Praça do Arsenal
18h30 - Orquestra Arruando
20h - Amaro Freitas
21h30 - Lia de Itamaracá e Daúde
23h - Almério
0h30 - Gaby Amarantos
Marco Zero
17h15 - Recife Matriz da Cultura - Encontro de Blocos de Samba e Escolas de Samba
19h30 - Karynna Spinelli - Participação de Leyde do Banjo e Neris Rodrigues
21h - Mariene de Castro - Participação de Gabi do Carmo
23h - Sorriso Maroto
0h40 - Pixote
