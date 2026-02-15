Carnaval do Recife: Polo Praça do Samba tem programação a partir das 16h deste domingo (15)

Bloco de Samba A Turma do Saberé, Gabi do Carmo e Orquestra Recife de Bambas são algumas das atrações, no Bairro do Recife

Cantora Gabi do Carmo (Divulgação)

O Polo Praça do Samba - que este ano deixou a Rua da Moeda e passou para perto da Ponte Giratória, no Bairro do Recife, área central da cidade - segue com programação de carnaval dedicada ao ritmo neste domingo (15), a partir das 16h.

Os shows do Polo Praça do Samba segue até a Terça-feira Gorda (17), reunindo escolas de samba, grupos tradicionais e atrações de pagode. As apresentações começam sempre a partir das 16h.

Confira a programação deste domingo (15):

16h - Bloco de Samba A Turma do Saberé

16h40 - Gabi do Carmo

18h - Cybelle do Cavaco

19h20 - Grupo Terra

20h40 - Ramos Silva

22h - Leno Simpatia

23h20 - Orquestra Recife de Bambas; participações de Isadora Melo, Caike Souza e Poli

0h40 - Simples Olhar

