Carnaval do Recife: Polo Praça do Samba tem programação a partir das 16h deste domingo (15)
Bloco de Samba A Turma do Saberé, Gabi do Carmo e Orquestra Recife de Bambas são algumas das atrações, no Bairro do Recife
Publicado: 15/02/2026 às 09:29
Cantora Gabi do Carmo (Divulgação)
O Polo Praça do Samba - que este ano deixou a Rua da Moeda e passou para perto da Ponte Giratória, no Bairro do Recife, área central da cidade - segue com programação de carnaval dedicada ao ritmo neste domingo (15), a partir das 16h.
Os shows do Polo Praça do Samba segue até a Terça-feira Gorda (17), reunindo escolas de samba, grupos tradicionais e atrações de pagode. As apresentações começam sempre a partir das 16h.
Confira a programação deste domingo (15):
16h - Bloco de Samba A Turma do Saberé
16h40 - Gabi do Carmo
18h - Cybelle do Cavaco
19h20 - Grupo Terra
20h40 - Ramos Silva
22h - Leno Simpatia
23h20 - Orquestra Recife de Bambas; participações de Isadora Melo, Caike Souza e Poli
0h40 - Simples Olhar