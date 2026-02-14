Carnaval 2026: Confira a programação de Olinda, Recife e do interior deste domingo (15)

Blocos tradicionais prometem lotar as ladeiras de Olinda, shows nos palcos do Bairro do Recife esquentam a noite e manifestações culturais animam o Agreste

Ladeiras de Olinda (Rafael Vieira/DP Foto)

A folia de Momo segue neste domingo (15) em todo o estado com extensa programação. Desfiles, blocos e shows animam os foliões no Recife, em Olinda e nas cidades do interior.

O dia já começa fervendo nas ladeiras de Olinda. Entre os blocos que prometem lotar as ruas estão o Mucha Luta, Enquanto Isso na Sala da Justiça, Mulher do Dia, Mulher na Vara e o Elefantes de Olinda. Ainda desfilam Patusco, Sambadeiras, Preto Velho e D’Breck.

À noite, no palco da Praça do Carmo, se apresentam atrações como Fundo de Quintal, Mombojó, Eddie e Molejo. Já nos palcos do Bairro do Recife, haverá shows de Pixote, Sorriso Maroto, Gaby Amarantos, Chico Chico, Lia de Itamaracá com Daúde, Almério e Antúlio Madureira.

No Agreste do Estado, os destaques são os Papangus, em Bezerros, e os Caretas, em Pesqueira.

Confira a programação de Olinda e Recife:

OLINDA

Blocos

08h30

GRES Preto Velho, Alto da Sé

9h

Mucha Lucha, Alto da Sé

D'breck, Largo do Bonfim

A Rede, R. Ns. do Guadalupe

Batadoni, Praça do Carmo

9h30

TCM Mulher do Dia, Basílica e Mosteiro de São Bento

10h

Bateria Auê, Praça do Carmo

Patusco, Amparo

Enquanto Isso na Sala da Justiça, Alto da Sé

Mulher na Vara, Rua da Boa Hora

Acadêmico Bateria Tsunami, R. do Bonfim

Bateria Cabulosa, Prefeitura de Olinda

Tá Calor Nessa Roupa?, Casbah

Sambadeiras, Ladeira da Misericórdia

11h30

Fudidos Porém Unidos, Largo do Bonfim

12h

TCM Dez de Xarque e uma Latinha, Amparo

Eternamente Sport, Bonsucesso

14h

Me Adota, Praça do Carmo

Marim dos Caetés, Largo do Guadalupe

15h

Bloco dos Sujos, Praça do Carmo

A Cama de Olinda, Amparo



lube de Boneco Garoto da Ilha do Maruim, Ilha do Maruim

16h

Unidos pela Ansiedade, Rua do Bonfim

Maracatu Nação Tigre, Praça João da Lapa

16h30



O dono do mundo, Pátio do Bonsucesso

17h

Elefante de Olinda, Bonsucesso

Maracatu de Baque Virado Nação de Luanda, Rua da Boa Hora

Afoxé Ylê Xambá, Focca - Faculdade de Olinda

19h

Maracatu CM Leão Coroado, Praça do Carmo

Shows

Praça do Carmo

Gangga Barreto

Isadora Melo

Fundo de Quintal

Mombojó

Eddie

Molejo



RECIFE

Palco Marco Zero

17h15 – Encontro de blocos e escolas de samba

19h30 – Karynna Spinelli

21h – Mariene de Castro

22h50 – Pixote

0h40 – Sorriso Maroto

Polo Praça do Arsenal

18h30 - Orquestra Arruando

20h - Amaro Freitas

21h30 - Lia de Itamaracá e Daúde

23h - Almério

0h30 - Gaby Amarantos

Rec-Beat

Cais da Alfândega

19h - Afrobitch (PE) - abertura e intervalos

19h30 - Chico Chico (RJ)

20h40 - Momi Maiga Quartet (Senegal)

21h50 - Josyara (BA)

23h10 - Faizal Mostrixx (Uganda)

00h30 - AJULLIACOSTA (SP)

Pernambuco Meu País no Carnaval

Polo Jardim Cais do Sertão

15h30 - Urso Cangaçá de Água Fria

16h - Coco Miudinho da Xambá (Patrimônio) convida Cila do Coco

17h - Cacau e Lulu e Manguebitinho

18h - Zeca Cirandeiro

19h - Antúlio Madureira

20h30 - Renata Rosa convida Caetana

