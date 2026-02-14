Carnaval 2026: Confira a programação de Olinda, Recife e do interior deste domingo (15)
Blocos tradicionais prometem lotar as ladeiras de Olinda, shows nos palcos do Bairro do Recife esquentam a noite e manifestações culturais animam o Agreste
Publicado: 14/02/2026 às 22:51
Ladeiras de Olinda (Rafael Vieira/DP Foto)
A folia de Momo segue neste domingo (15) em todo o estado com extensa programação. Desfiles, blocos e shows animam os foliões no Recife, em Olinda e nas cidades do interior.
O dia já começa fervendo nas ladeiras de Olinda. Entre os blocos que prometem lotar as ruas estão o Mucha Luta, Enquanto Isso na Sala da Justiça, Mulher do Dia, Mulher na Vara e o Elefantes de Olinda. Ainda desfilam Patusco, Sambadeiras, Preto Velho e D’Breck.
À noite, no palco da Praça do Carmo, se apresentam atrações como Fundo de Quintal, Mombojó, Eddie e Molejo. Já nos palcos do Bairro do Recife, haverá shows de Pixote, Sorriso Maroto, Gaby Amarantos, Chico Chico, Lia de Itamaracá com Daúde, Almério e Antúlio Madureira.
No Agreste do Estado, os destaques são os Papangus, em Bezerros, e os Caretas, em Pesqueira.
Confira a programação de Olinda e Recife:
OLINDA
Blocos
08h30
- GRES Preto Velho, Alto da Sé
9h
- Mucha Lucha, Alto da Sé
- D'breck, Largo do Bonfim
- A Rede, R. Ns. do Guadalupe
- Batadoni, Praça do Carmo
9h30
- TCM Mulher do Dia, Basílica e Mosteiro de São Bento
10h
- Bateria Auê, Praça do Carmo
- Patusco, Amparo
- Enquanto Isso na Sala da Justiça, Alto da Sé
- Mulher na Vara, Rua da Boa Hora
- Acadêmico Bateria Tsunami, R. do Bonfim
- Bateria Cabulosa, Prefeitura de Olinda
- Tá Calor Nessa Roupa?, Casbah
- Sambadeiras, Ladeira da Misericórdia
11h30
- Fudidos Porém Unidos, Largo do Bonfim
12h
- TCM Dez de Xarque e uma Latinha, Amparo
- Eternamente Sport, Bonsucesso
14h
- Me Adota, Praça do Carmo
- Marim dos Caetés, Largo do Guadalupe
15h
- Bloco dos Sujos, Praça do Carmo
- A Cama de Olinda, Amparo
- lube de Boneco Garoto da Ilha do Maruim, Ilha do Maruim
16h
Unidos pela Ansiedade, Rua do Bonfim
Maracatu Nação Tigre, Praça João da Lapa
16h30
- O dono do mundo, Pátio do Bonsucesso
17h
- Elefante de Olinda, Bonsucesso
Maracatu de Baque Virado Nação de Luanda, Rua da Boa Hora
Afoxé Ylê Xambá, Focca - Faculdade de Olinda
19h
- Maracatu CM Leão Coroado, Praça do Carmo
Shows
Praça do Carmo
Gangga Barreto
Isadora Melo
Fundo de Quintal
Mombojó
Eddie
Molejo
RECIFE
Palco Marco Zero
17h15 – Encontro de blocos e escolas de samba
19h30 – Karynna Spinelli
21h – Mariene de Castro
22h50 – Pixote
0h40 – Sorriso Maroto
Polo Praça do Arsenal
18h30 - Orquestra Arruando
20h - Amaro Freitas
21h30 - Lia de Itamaracá e Daúde
23h - Almério
0h30 - Gaby Amarantos
Rec-Beat
Cais da Alfândega
19h - Afrobitch (PE) - abertura e intervalos
19h30 - Chico Chico (RJ)
20h40 - Momi Maiga Quartet (Senegal)
21h50 - Josyara (BA)
23h10 - Faizal Mostrixx (Uganda)
00h30 - AJULLIACOSTA (SP)
Pernambuco Meu País no Carnaval
Polo Jardim Cais do Sertão
15h30 - Urso Cangaçá de Água Fria
16h - Coco Miudinho da Xambá (Patrimônio) convida Cila do Coco
17h - Cacau e Lulu e Manguebitinho
18h - Zeca Cirandeiro
19h - Antúlio Madureira
20h30 - Renata Rosa convida Caetana