Carnaval 2026: Confira a programação de Olinda, Recife e do interior deste domingo (15)

Blocos tradicionais prometem lotar as ladeiras de Olinda, shows nos palcos do Bairro do Recife esquentam a noite e manifestações culturais animam o Agreste

Cynthia Morato

Publicado: 14/02/2026 às 22:51

Ladeiras de Olinda/Rafael Vieira/DP Foto

A folia de Momo segue neste domingo (15) em todo o estado com extensa programação. Desfiles, blocos e shows animam os foliões no Recife, em Olinda e nas cidades do interior.

O dia já começa fervendo nas ladeiras de Olinda. Entre os blocos que prometem lotar as ruas estão o Mucha Luta, Enquanto Isso na Sala da Justiça, Mulher do Dia, Mulher na Vara e o Elefantes de Olinda. Ainda desfilam Patusco, Sambadeiras, Preto Velho e D’Breck.

À noite, no palco da Praça do Carmo, se apresentam atrações como Fundo de Quintal, Mombojó, Eddie e Molejo. Já nos palcos do Bairro do Recife, haverá shows de Pixote, Sorriso Maroto, Gaby Amarantos, Chico Chico, Lia de Itamaracá com Daúde, Almério e Antúlio Madureira.

No Agreste do Estado, os destaques são os Papangus, em Bezerros, e os Caretas, em Pesqueira.

Confira a programação de Olinda e Recife:

OLINDA

Blocos

08h30

  • GRES Preto Velho, Alto da Sé

9h

  • Mucha Lucha, Alto da Sé
  • D'breck, Largo do Bonfim
  • A Rede, R. Ns. do Guadalupe
  • Batadoni, Praça do Carmo

9h30

  • TCM Mulher do Dia, Basílica e Mosteiro de São Bento

10h

  • Bateria Auê, Praça do Carmo
  • Patusco, Amparo
  • Enquanto Isso na Sala da Justiça, Alto da Sé
  • Mulher na Vara, Rua da Boa Hora
  • Acadêmico Bateria Tsunami, R. do Bonfim
  • Bateria Cabulosa, Prefeitura de Olinda
  • Tá Calor Nessa Roupa?, Casbah
  • Sambadeiras, Ladeira da Misericórdia

11h30

  • Fudidos Porém Unidos, Largo do Bonfim

12h

  • TCM Dez de Xarque e uma Latinha, Amparo
  • Eternamente Sport, Bonsucesso

14h

  • Me Adota, Praça do Carmo
  • Marim dos Caetés, Largo do Guadalupe

15h

  • Bloco dos Sujos, Praça do Carmo
  • A Cama de Olinda, Amparo
  • lube de Boneco Garoto da Ilha do Maruim, Ilha do Maruim

16h
Unidos pela Ansiedade, Rua do Bonfim
Maracatu Nação Tigre, Praça João da Lapa

16h30

  • O dono do mundo, Pátio do Bonsucesso

17h

  • Elefante de Olinda, Bonsucesso
    Maracatu de Baque Virado Nação de Luanda, Rua da Boa Hora
    Afoxé Ylê Xambá, Focca - Faculdade de Olinda

19h

  • Maracatu CM Leão Coroado, Praça do Carmo

Shows
Praça do Carmo
Gangga Barreto
Isadora Melo
Fundo de Quintal
Mombojó
Eddie
Molejo


RECIFE

Palco Marco Zero
17h15 – Encontro de blocos e escolas de samba
19h30 – Karynna Spinelli
21h – Mariene de Castro
22h50 – Pixote
0h40 – Sorriso Maroto

Polo Praça do Arsenal
18h30 - Orquestra Arruando
20h - Amaro Freitas
21h30 - Lia de Itamaracá e Daúde
23h - Almério
0h30 - Gaby Amarantos

Rec-Beat
Cais da Alfândega

19h - Afrobitch (PE) - abertura e intervalos
19h30 - Chico Chico (RJ)
20h40 - Momi Maiga Quartet (Senegal)
21h50 - Josyara (BA)
23h10 - Faizal Mostrixx (Uganda)
00h30 - AJULLIACOSTA (SP)

Pernambuco Meu País no Carnaval
Polo Jardim Cais do Sertão

15h30 - Urso Cangaçá de Água Fria
16h - Coco Miudinho da Xambá (Patrimônio) convida Cila do Coco
17h - Cacau e Lulu e Manguebitinho
18h - Zeca Cirandeiro
19h - Antúlio Madureira
20h30 - Renata Rosa convida Caetana

