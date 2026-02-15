Carnaval 2026: confira a programação de Olinda deste domingo (15)
Programação de carnaval de Olinda está distribuída em seis polos da cidade
Publicado: 15/02/2026 às 08:24
Cortejo abriu Carnaval 2026 em Olinda (Crysli Viana/DP Foto)
O domingo de carnaval em Olinda tem uma programação com polos de shows e desfiles de blocos tradicionais nas ladeiras da cidade. Entre as agremiações que arrastam multidões ao longo do dia estão o Enquanto Isso na Sala da Justiça, o Cariri Olindense e o Elefante de Olinda.
Além dos cortejos de rua, os foliões contam com seis polos espalhados pelo município, sendo eles a Praça do Carmo, Varadouro, Guadalupe, Rio Doce, Peixinhos e Polo Alafin Oyó, reunindo atrações musicais que garantem a animação ao longo de todo o domingo (15). Entre os destaques da programação estão apresentações de grupos como Fundo de Quintal, Molejo, além de artistas como Nádia Maia e Cila do Coco.
Confira a programação completa deste domingo:
Praça do Carmo
Gangga Barreto;
Isadora Mello;
Fundo de Quintal;
Mombojó;
Eddie;
Molejo;
Intervalos - DJ Ari Falcão.
Polo Varadouro
16h - As Netas de Selma do Coco;
17h - Bloco Lírico Flor da Lira de Olinda;
18h - Maracatu Nação Pernambuco;
19h - Nádia Maia;
20h - Márcio Oliveira;
21h - Carla Rio;
22h - Ourisamba.
Polo Rio Doce
18h30 - Allan Dibôa;
19h30 - Iara Gomes;
20h30 - Lara Couto;
21h30 - Luan Douglas;
22h30 - Lapada;
23h30 - Allejandro Swingado.
Polo Guadalupe
Leleção Brasil;
Lais Senna;
Larissa Lisboa;
Família Chumbago;
Banda Inove;
Rogério Rangel.
Polo Peixinhos
17h - Harry Du Dendê;
18h - Sevanne do Cavaco;
19h - Mestre Beto;
20h - Nego Thor;
21h - Os Magnatas Beira Mar;
22h - Quintal do Mundo.
Polo Alafin Oyó - Carmo
15h - Afoxé Omo Lufan;
16h – Afoxé Povo de Ogunté;
17h - Bloco Eu Quero Mais;
18h - Nininha do Coco;
19h - Afoxé Alafin Oyó;
20h - Afoxé Omo Obá Dê;
21h - Cila do Coco;
22h - Coco do Pneu.