Carnaval 2026: Grupo Guerreiros do Passo diz ter sido barrado do camarote do Galo da Madrugada

Guerreiros do Passo cumpria agenda com trio oficial da Prefeitura do Recife no Galo da Madrugada

Grupo teatral Guerreiros do Passo. Foto: Renata Pires/Divulgação ()

O grupo cultural Guerreiros do Passo divulgou uma nota de repúdio, assinada pelo presidente e fundador, Eduardo Araújo, denunciando que integrantes da agremiação foram impedidos de acessar o camarote oficial do desfile do Galo da Madrugada, realizado neste sábado (14), no Centro do Recife. Eles cumpririam agenda profissional junto ao trio oficial da Prefeitura do Recife.

De acordo com o grupo, a programação previa participação em um cortejo com a Orquestra Popular do Recife, ao lado dos artistas Almério e Flaira Ferro. A orientação recebida indicava que a concentração deveria ocorrer no camarote oficial do bloco, antes mesmo da saída do primeiro trio elétrico.

Ainda conforme o relato, ao tentarem acessar o espaço, os integrantes teriam sido barrados sob a justificativa de que não estariam autorizados a entrar. O grupo afirma que informou estar seguindo recomendações oficiais, mas teria recebido tratamento de "forma ríspida e grosseira".

Críticas ao tratamento e à organização

No posicionamento, o coletivo defende que a situação contraria princípios associados às manifestações culturais pernambucanas, como acolhimento, respeito e valorização dos artistas. A nota enfatiza que os integrantes não estavam no evento como foliões, mas no exercício de suas atividades profissionais.

O texto também faz críticas ao que classifica como distanciamento entre a dimensão do evento e o tratamento dispensado aos trabalhadores da cultura. Para o grupo, o reconhecimento de uma instituição cultural deve estar relacionado à forma como ela acolhe aqueles que contribuem para sua trajetória.

"Os integrantes do Guerreiros do Passo não estavam ali para brincar, mas para cumprir agenda e honrar compromisso profissional. Carnaval é trabalho. Cultura é trabalho", diz a nota.

Ao final da manifestação, o Guerreiros do Passo declara que, diante do ocorrido, não pretende mais participar do desfile do Galo da Madrugada. "Não aceitamos desrespeito. Ao carnaval do Galo, jamais voltaremos!", conclui o grupo.

Até o momento, a organização do bloco não se pronunciou.