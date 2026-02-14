Carnaval 2026: Ludmilla homenageia Frevo com Fervo da Lud em show no Marco Zero
Ludimilla já adiantou em seu perfil no Instagram o look que vai usar durante a apresentação, com as cores da sobrinha de frevo: amarelo, azul e vermelho
Publicado: 14/02/2026 às 21:38
Ludmilla homenageia frevo em show no Marco Zero (Foto: Reprodução/ Redes Sociais )
O Carnaval do Recife recebe a cantora Ludmilla neste sábado (14), a partir das 22h50, no polo do Marco Zero, com o Fervo da Lud. A artista já adiantou em seu perfil no Instagram o look que vai usar durante a apresentação, com as cores amarelo, azul e vermelho, que homenageia o frevo, ritmo que nasceu em solo pernambucano.
“Em Recife o corpo vira cor e o ritmo é o FREVO. Sombrinhas colorem o céu e transformam tudo em celebração. Os pés não tocam o chão e a tradição está em cada movimento e em cada passo. Recife, O FERVO DA LUD chegou e começa AGORA”, disse em publicação em seu perfil no Instagram.
Neste sábado de Zé Pereira, terceiro dia de carnaval da capital pernambucana, o polo do Marco Zero já recebeu o Desfile das Agremiações do grupo especial, a Orquestra Popular do Recife e o Bloco do Silva. A cantora Liniker acaba de iniciar seu show com a música ‘Voltei, Recife’, de Alceu Valença.
O Diario de Pernambuco traz a transmissão dos shows ao vivo, direto do Marco Zero, em seu perfil no Instagram e no seu canal no YouTube.
Após o show da cantora Ludmilla, ainda se apresentam no palco o cantor Anderson Neiff e o “Recife Capital do Brega”.
No domingo (15), as apresentações começam a partir das 17h30. Confira a programação:
- Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Blocos de Samba e Escolas de Samba às 17h30
- Karynna Spinelli às 19h30
- Mariene de Castro às 21h
- Pixote às 22h50
- Sorriso Maroto às 00h40