Carnaval 2026: Ludmilla homenageia Frevo com Fervo da Lud em show no Marco Zero

Ludmilla homenageia frevo em show no Marco Zero (Foto: Reprodução/ Redes Sociais )

O Carnaval do Recife recebe a cantora Ludmilla neste sábado (14), a partir das 22h50, no polo do Marco Zero, com o Fervo da Lud. A artista já adiantou em seu perfil no Instagram o look que vai usar durante a apresentação, com as cores amarelo, azul e vermelho, que homenageia o frevo, ritmo que nasceu em solo pernambucano.

“Em Recife o corpo vira cor e o ritmo é o FREVO. Sombrinhas colorem o céu e transformam tudo em celebração. Os pés não tocam o chão e a tradição está em cada movimento e em cada passo. Recife, O FERVO DA LUD chegou e começa AGORA”, disse em publicação em seu perfil no Instagram.

Neste sábado de Zé Pereira, terceiro dia de carnaval da capital pernambucana, o polo do Marco Zero já recebeu o Desfile das Agremiações do grupo especial, a Orquestra Popular do Recife e o Bloco do Silva. A cantora Liniker acaba de iniciar seu show com a música ‘Voltei, Recife’, de Alceu Valença.

O Diario de Pernambuco traz a transmissão dos shows ao vivo, direto do Marco Zero, em seu perfil no Instagram e no seu canal no YouTube.

Após o show da cantora Ludmilla, ainda se apresentam no palco o cantor Anderson Neiff e o “Recife Capital do Brega”.

