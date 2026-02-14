Vídeo: Lula vibra ao som da banda BaianaSystem no Carnaval de Salvador

O presidente chegou a Salvador após marcar presença no desfile do Galo da Madrugada, no Recife

Presidente Lula no Carnaval de Salvador (Foto: Ricardo Stuckert )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanhou, neste sábado (14), o bloco do BaianaSystem no Carnaval de Salvador.

Ao lado da primeira-dama, Janja, Lula vibrou ao som da banda e acenou para os foliões.

O presidente chegou a Salvador após marcar presença no desfile do Galo da Madrugada, no Recife.

Na manhã do domingo (14), Lula seguirá para o Rio de Janeiro, onde irá acompanhar o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que vai homenageá-lo.



