Silva traz seus maiores sucessos para o palco do Marco Zero do Recife

O artista é um dos destaques da terceira noite de apresentações

Cantor Silva (Reprodução/Youtube do Conecta Recife)

O cantor Silva trouxe seu bloco para o palco do Marco Zero do Recife neste sábado (14). O artista é um dos destaques da terceira noite de apresentações.

Durante show, Silva se declarou seu amor pela cidade. “Recife, eu quero dizer que é uma honra estar aqui hoje. Esse é meu primeiro Marco Zero, e eu acho que nunca mais vou esquecer disso na minha vida. Recife é uma cidade que eu amo, é uma cidade de cultura, é uma cidade de músicos maravilhosos, escritores maravilhosos, artistas maravilhosos”, disse.

O artista encantou o público com ‘Um Pôr do Sol na Praia’, música gravada em parceria com Ludmilla, que também sobe ao palco esta noite.