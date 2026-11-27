O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) deve ser escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar o novo Ministério da Segurança Pública no quarto mandato do petista. A indicação ainda não foi anunciada oficialmente, mas é tratada como definida por integrantes do governo e foi confirmada por interlocutores do Planalto. A expectativa é que o anúncio ocorra nos próximos dias.

A nova pasta será criada a partir da divisão do atual Ministério da Justiça e Segurança Pública. A mudança ganhou força após a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública pelo Congresso, que ampliou a participação da União na formulação e na coordenação das políticas de segurança.

Alckmin é considerado por Lula um nome de confiança, foi governador de São Paulo por quatro mandatos e tem experiência na administração pública e interlocução com governadores. Na nova estrutura contudo, a maior parte das forças de segurança, porém, continuará sob responsabilidade dos estados.

Combate ao crime organizado

O novo ministério terá entre as principais atribuições o combate às facções criminosas, às milícias e às organizações que atuam em mais de um estado ou país. A proposta do governo é ampliar a integração entre União, estados e municípios, com maior compartilhamento de informações, ações de inteligência e planejamento conjunto.

A Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deverão ficar sob a nova pasta. Também estão em discussão a transferência da Força Nacional, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Políticas Penais e da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. O desenho definitivo, porém, ainda depende da medida provisória que será editada pelo governo.

As polícias Civil e Militar continuarão subordinadas aos governos estaduais. A intenção, segundo o governo, é aumentar a coordenação nacional sem alterar a estrutura de comando das forças estaduais.

Reunião com ex-ministros da Justiça

A escolha de Alckmin ganhou força depois de uma reunião realizada na quarta-feira (25), no Palácio da Alvorada, para discutir a estrutura e as atribuições do novo ministério.

Participaram do encontro Lula, Alckmin, o atual ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, e três ex-ministros da Justiça: Tarso Genro, Ricardo Lewandowski e Flávio Dino, atualmente ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Tarso Genro defendeu que a nova pasta também considere a dimensão internacional do crime organizado. Segundo ele, as organizações criminosas passaram a operar em cadeias que ultrapassam as fronteiras brasileiras, o que exige uma política de segurança que leve em conta as conexões internacionais.

Experiência em São Paulo pesou

A experiência de Alckmin no governo de São Paulo é um dos principais fatores considerados por Lula. O vice-presidente governou o estado por quatro mandatos e comandou uma das maiores estruturas de segurança pública do país.

A interlocução com governadores também é vista como importante para a nova função. Embora a União tenha papel maior na coordenação das políticas nacionais após a aprovação da PEC, os estados continuarão responsáveis pelo policiamento ostensivo e pela investigação criminal por meio das polícias Militar e Civil.

Ministros do STF também avaliam positivamente a possibilidade de Alckmin assumir a pasta. Segundo a CNN Brasil, integrantes da Corte consideram que a experiência administrativa do vice-presidente, sua capacidade de articulação política e o trânsito com parlamentares de diferentes correntes favorecem sua escolha.

Ministério terá mais recursos

A criação da pasta ocorre junto a uma ampliação da participação federal no financiamento da segurança pública. A PEC aprovada pelo Congresso prevê novos recursos para o setor, com a destinação de parte do superávit financeiro do Fundo Social para ações de segurança.

A estimativa divulgada pelo governo é de que a mudança represente cerca de R$ 2,3 bilhões adicionais para a área em 2027.

O governo pretende utilizar a estrutura para reforçar o combate às organizações criminosas e ampliar a integração das forças de segurança. A medida também responde a uma das principais preocupações apontadas pelo eleitorado durante a campanha eleitoral de 2026.

Alckmin continuará vice-presidente

A escolha não deve significar a saída de Alckmin da Vice-Presidência. Ele deverá acumular as duas funções a partir de janeiro, continuará como vice-presidente e assumirá o comando do novo Ministério da Segurança Pública.

Alckmin chegou a ser considerado para outros postos no quarto governo Lula, inclusive o Ministério da Fazenda. O presidente, porém, escolheu Luiz Carlos Trabuco, presidente do conselho de administração do Bradesco, para comandar a área econômica.

Outros nomes do PT também foram considerados para a Segurança Pública, entre eles Fernando Haddad, Rui Costa e Camilo Santana. Haddad informou a Lula que não pretende participar do próximo governo, enquanto Rui Costa mira uma pasta relacionada à infraestrutura. Camilo Santana é fortemente cotado para assumir a Casa Civil.

A confirmação de Alckmin deverá ocorrer antes da viagem de Lula ao Uruguai, prevista para a próxima semana.