Segundo fontes do governo, Camilo aceitou a indicação. A confirmação oficial, porém, ainda não foi divulgada pelo Palácio do Planalto. A expectativa é que o anúncio ocorra entre esta sexta-feira (27) e o início da próxima semana.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu o senador Camilo Santana (PT-CE) para comandar a Casa Civil no quarto mandato do governo, a partir de janeiro de 2027, segundo aliados do presidente e integrantes do PT. O convite teria sido feito durante uma reunião entre os dois na noite de quinta-feira (26), no Palácio da Alvorada.

Camilo acompanha Lula nesta sexta-feira (27) em compromissos no Rio de Janeiro. Os dois participaram de agendas em Niterói e na capital fluminense. A presença do senador ao lado do presidente ocorre justamente enquanto Lula finaliza a composição do primeiro escalão que assumirá em 2027.

Disputa com Haddad

A escolha de Camilo ganhou força depois que o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad informou a Lula que não pretende integrar o próximo governo. Haddad era considerado um dos principais candidatos à Casa Civil e, segundo relatos de bastidores, só aceitaria retornar ao Executivo para ocupar esse cargo.

A definição, portanto, ficou concentrada entre dois ex-ministros da Educação. Camilo acabou levando vantagem principalmente pelo desempenho na campanha presidencial do segundo turno, quando passou a exercer papel central na articulação política de Lula.

O senador já vinha despachando com Lula com frequência e adotando uma atuação semelhante à esperada de um futuro chefe da Casa Civil. Aliados afirmam que a escolha está consolidada e que a oficialização é apenas uma questão de tempo.

Papel na campanha

Camilo ganhou protagonismo na campanha depois do primeiro turno das eleições presidenciais, quando Lula terminou atrás de Flávio Bolsonaro (PL). Para a etapa final da disputa, o petista passou a dividir a coordenação-geral da campanha com Edinho Silva, presidente nacional do PT.

O senador ficou encarregado principalmente da articulação política e da aproximação com partidos e lideranças. O governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), também teve participação importante na reorganização da campanha.

O trabalho de Camilo foi destacado pelo próprio Lula após a vitória. O senador também atuou na campanha de Elmano de Freitas (PT) no Ceará, eleito governador ainda no primeiro turno.

Durante a campanha, Camilo passou a ter presença frequente nas entrevistas e nos anúncios da equipe petista. Ele também participou de negociações políticas e da estratégia de comunicação adotada na reta final da eleição.

Quem é Camilo Santana

Natural do Ceará, Camilo Santana tem 58 anos e é senador pelo estado. Antes de chegar ao Senado, governou o Ceará por dois mandatos, entre 2015 e 2022.

No terceiro governo Lula, comandou o Ministério da Educação. Deixou a pasta em abril de 2026 para se dedicar à campanha presidencial e à disputa política no Ceará.

A experiência como governador e ministro, somada à atuação no Senado e ao trânsito político construído durante a campanha, tornou Camilo um dos nomes mais fortes para assumir uma função de articulação no novo governo.

O peso da Casa Civil

A Casa Civil é uma das principais estruturas do Palácio do Planalto. O ministro-chefe atua na coordenação das ações dos demais ministérios, acompanha projetos prioritários do governo e exerce papel importante na articulação política com o Congresso.

A pasta também historicamente serviu como espaço de projeção para figuras próximas ao presidente. No primeiro governo Lula, a Casa Civil foi comandada por José Dirceu e, posteriormente, por Dilma Rousseff, que deixou o cargo para disputar a Presidência em 2010. No terceiro mandato de Lula, o posto ficou com o ex-governador da Bahia Rui Costa.

A escolha de Camilo coloca um político com experiência executiva e trânsito no Congresso no centro do novo governo.

Primeiras escolhas de Lula

Camilo deve ser o segundo nome confirmado para o primeiro escalão do quarto mandato de Lula. Na quinta-feira (26), o presidente anunciou Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do conselho de administração do Bradesco, como futuro ministro da Fazenda.

A composição do novo governo ainda está em andamento. Entre os nomes cotados para outras áreas está o vice-presidente Geraldo Alckmin, que ganhou força para comandar um eventual Ministério de Segurança Pública. A criação da pasta, porém, depende de mudanças legislativas em discussão no Congresso.

A expectativa no Planalto é que Lula anuncie outros integrantes da equipe nas próximas semanas, antes da posse do novo mandato, em janeiro de 2027.