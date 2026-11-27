O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu o senador Camilo Santana (PT-CE) para comandar a Casa Civil no quarto mandato do governo, a partir de janeiro de 2027, segundo aliados do presidente e integrantes do PT. O convite teria sido feito durante uma reunião entre os dois na noite de quinta-feira (26), no Palácio da Alvorada.
Segundo fontes do governo, Camilo aceitou a indicação. A confirmação oficial, porém, ainda não foi divulgada pelo Palácio do Planalto. A expectativa é que o anúncio ocorra entre esta sexta-feira (27) e o início da próxima semana.
Camilo acompanha Lula nesta sexta-feira (27) em compromissos no Rio de Janeiro. Os dois participaram de agendas em Niterói e na capital fluminense. A presença do senador ao lado do presidente ocorre justamente enquanto Lula finaliza a composição do primeiro escalão que assumirá em 2027.
Disputa com Haddad
A escolha de Camilo ganhou força depois que o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad informou a Lula que não pretende integrar o próximo governo. Haddad era considerado um dos principais candidatos à Casa Civil e, segundo relatos de bastidores, só aceitaria retornar ao Executivo para ocupar esse cargo.
A definição, portanto, ficou concentrada entre dois ex-ministros da Educação. Camilo acabou levando vantagem principalmente pelo desempenho na campanha presidencial do segundo turno, quando passou a exercer papel central na articulação política de Lula.
O senador já vinha despachando com Lula com frequência e adotando uma atuação semelhante à esperada de um futuro chefe da Casa Civil. Aliados afirmam que a escolha está consolidada e que a oficialização é apenas uma questão de tempo.
Papel na campanha
Camilo ganhou protagonismo na campanha depois do primeiro turno das eleições presidenciais, quando Lula terminou atrás de Flávio Bolsonaro (PL). Para a etapa final da disputa, o petista passou a dividir a coordenação-geral da campanha com Edinho Silva, presidente nacional do PT.
O senador ficou encarregado principalmente da articulação política e da aproximação com partidos e lideranças. O governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), também teve participação importante na reorganização da campanha.
O trabalho de Camilo foi destacado pelo próprio Lula após a vitória. O senador também atuou na campanha de Elmano de Freitas (PT) no Ceará, eleito governador ainda no primeiro turno.
Durante a campanha, Camilo passou a ter presença frequente nas entrevistas e nos anúncios da equipe petista. Ele também participou de negociações políticas e da estratégia de comunicação adotada na reta final da eleição.
Quem é Camilo Santana
Natural do Ceará, Camilo Santana tem 58 anos e é senador pelo estado. Antes de chegar ao Senado, governou o Ceará por dois mandatos, entre 2015 e 2022.
No terceiro governo Lula, comandou o Ministério da Educação. Deixou a pasta em abril de 2026 para se dedicar à campanha presidencial e à disputa política no Ceará.
A experiência como governador e ministro, somada à atuação no Senado e ao trânsito político construído durante a campanha, tornou Camilo um dos nomes mais fortes para assumir uma função de articulação no novo governo.
O peso da Casa Civil
A Casa Civil é uma das principais estruturas do Palácio do Planalto. O ministro-chefe atua na coordenação das ações dos demais ministérios, acompanha projetos prioritários do governo e exerce papel importante na articulação política com o Congresso.
A pasta também historicamente serviu como espaço de projeção para figuras próximas ao presidente. No primeiro governo Lula, a Casa Civil foi comandada por José Dirceu e, posteriormente, por Dilma Rousseff, que deixou o cargo para disputar a Presidência em 2010. No terceiro mandato de Lula, o posto ficou com o ex-governador da Bahia Rui Costa.
A escolha de Camilo coloca um político com experiência executiva e trânsito no Congresso no centro do novo governo.
Primeiras escolhas de Lula
Camilo deve ser o segundo nome confirmado para o primeiro escalão do quarto mandato de Lula. Na quinta-feira (26), o presidente anunciou Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do conselho de administração do Bradesco, como futuro ministro da Fazenda.
A composição do novo governo ainda está em andamento. Entre os nomes cotados para outras áreas está o vice-presidente Geraldo Alckmin, que ganhou força para comandar um eventual Ministério de Segurança Pública. A criação da pasta, porém, depende de mudanças legislativas em discussão no Congresso.
A expectativa no Planalto é que Lula anuncie outros integrantes da equipe nas próximas semanas, antes da posse do novo mandato, em janeiro de 2027.
- Dólar cai 3,55% e abre a R$ 5,540 após confirmação de Luiz Carlos Trabuco no Ministério da Fazenda
- Trabuco terá desafio de equilibrar contas públicas e conter trajetória de alta da dívida
- Flávio Bolsonaro critica escolha de Trabuco para a Fazenda e chama de "estelionato eleitoral"
- Trabuco aceita convite de Lula para Ministério da Fazenda
- Dólar cai pelo quarto pregão seguido com "efeito Trabuco"