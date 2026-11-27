O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, nesta sexta-feira (27), a necessidade de ajustes nas contas públicas para garantir o crescimento da economia brasileira. Durante encontro com lideranças da juventude e do movimento estudantil, em Niterói (RJ), o petista afirmou que o governo precisará ter cautela com os gastos e priorizar a aplicação dos recursos.

“Nós vamos mostrar para o mundo que o Brasil quer ser grande. E, por isso, eu vou ter que tomar cuidado, porque a gente precisa crescer. E para crescer, a gente não pode gastar dinheiro à toa, para crescer, a gente tem que gastar dinheiro certo”, declarou.

Ao defender a revisão das despesas, Lula garantiu que não pretende reduzir benefícios sociais nem investimentos na educação. Segundo o presidente, os ajustes devem evitar pagamentos indevidos e preservar os recursos destinados à população mais pobre.

“A única coisa que eu posso dizer pra vocês: não haverá hipótese de eu cortar qualquer benefício do povo pobre desse país, ou da educação. Agora, a gente vai ter que fazer alguns ajustes, porque não pode receber benefício quem não tem direito”, afirmou.

A declaração ocorre um dia depois de o governo anunciar que Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, assumirá o Ministério da Fazenda no próximo ano. A indicação foi bem recebida pelo mercado financeiro e interpretada por investidores como um sinal de maior compromisso do governo com o equilíbrio das contas públicas.

Próximo de Lula, Trabuco deverá conciliar a cobrança por medidas de contenção dos gastos com a preservação de investimentos e programas sociais considerados prioritários pelo presidente. Também terá o desafio de negociar com o Congresso Nacional a aprovação de propostas econômicas, diante de resistências parlamentares, inclusive entre aliados do governo.