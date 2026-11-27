O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, deve permanecer no cargo no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que começa em janeiro de 2027. A continuidade do petista à frente da pasta é apontada por interlocutores do governo e também aparece entre as principais definições em discussão para a nova Esplanada. Lula, porém, ainda não oficializou a composição do ministério.

Padilha assumiu o Ministério da Saúde em março de 2025, após a saída de Nísia Trindade. Antes disso, comandava a Secretaria de Relações Institucionais (SRI), responsável pela articulação política do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional.

Médico infectologista e filiado ao PT, Padilha já havia ocupado o Ministério da Saúde entre 2011 e 2014, durante o governo de Dilma Rousseff. Também foi ministro das Relações Institucionais no segundo mandato de Lula, entre 2009 e 2010, e voltou à função no atual governo, de 2023 a 2025. Em São Paulo, foi secretário de Relações Governamentais e secretário da Saúde na gestão do então prefeito Fernando Haddad.

Nome de confiança de Lula

A permanência de Padilha vem sendo considerada desde antes da eleição. Em outubro, aliados do presidente já apontavam o ministro como um dos integrantes mais prováveis de continuar no primeiro escalão. Lula chegou a citar Padilha em seu discurso após a vitória eleitoral e afirmou que os dois continuariam trabalhando pela saúde pública.

A manutenção da Saúde nas mãos do PT também é considerada estratégica nas negociações para o novo governo. A pasta tem um dos maiores orçamentos da Esplanada e vinha sendo alvo de interesse de partidos que pretendem ampliar sua participação no governo.

Em 2024, quando Padilha estava à frente da articulação política do governo, ele entrou em conflito com o então presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que o chamou publicamente de "desafeto" e "incompetente". Lira foi eleito senador nas eleições deste ano.

As definições dos ministérios devem ser anunciadas gradualmente nas próximas semanas. A expectativa é que Lula avance nas escolhas antes da Cúpula do Mercosul, prevista para dezembro.