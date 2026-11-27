O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve manter Bruno Moretti no comando do Ministério do Planejamento e Orçamento no próximo governo. Segundo aliados do presidente, a permanência do ministro na pasta é considerada praticamente certa e representa um aceno ao PT após a escolha de Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda.

Moretti é um técnico identificado com o partido e ganhou a confiança de Lula durante sua passagem pela Casa Civil. como secretário. O presidente também teria aprovado sua atuação no Planejamento, para onde foi levado após a saída de Simone Tebet (PSB).

A manutenção do ministro não deve significar uma disputa pela condução da política econômica. Segundo interlocutores de Lula, Trabuco terá autonomia para conduzir a Fazenda, enquanto Moretti deverá atuar principalmente na alocação de recursos para programas sociais e compromissos assumidos pelo presidente durante a campanha.

Funções diferentes

Um ministro próximo a Lula afirmou ao portal g1 que Moretti tem como principal característica a capacidade de administrar o orçamento e encontrar recursos para viabilizar as prioridades do governo.

A ideia, segundo o aliado, é que o Planejamento tenha papel importante na distribuição dos recursos necessários para programas sociais e outras promessas de campanha, enquanto a Fazenda ficará responsável pela condução da política econômica.

A divisão ganha relevância após Lula escolher Trabuco, executivo com longa trajetória no setor financeiro, para comandar a Fazenda. A indicação foi interpretada como um movimento para ampliar a confiança do mercado na política econômica do novo governo.

Ligação com o partido

Moretti tem trajetória ligada ao PT. Antes de chegar ao governo federal, trabalhou com o então senador Lindbergh Farias (PT-RJ). Os dois chegaram a se desentender em torno do chamado Plano Moretti, mas posteriormente retomaram a relação.

Sua permanência no Planejamento ajuda Lula a equilibrar a composição da equipe econômica depois da escolha de Trabuco para a Fazenda. O futuro ministro é visto como um nome de perfil mais técnico e ligado ao mercado financeiro, enquanto Moretti representa uma ala mais próxima do partido e das prioridades sociais defendidas pelo presidente.

A composição também ocorre em meio à reorganização do governo que começará em janeiro de 2027. Lula deverá anunciar nos próximos dias outros nomes para o primeiro escalão.

Entre as escolhas consideradas encaminhadas está a do senador Camilo Santana (PT-CE) para a Casa Civil. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) também é cotado para comandar o Ministério da Segurança Pública, caso a pasta seja recriada.

A expectativa é que Lula formalize parte das novas escolhas na próxima semana.