Lula discute recriar Ministério da Segurança Pública nesta sexta (6)

A pasta existiu durante o governo de Temer e fez parte de uma das promessas do presidente durante a campanha eleitoral

A medida é uma promessa de campanha eleitoral do líder petista (Cadu Gomes/VPR)

O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará uma reunião, nesta sexta-feira (6), para discutir a recomposição do Ministério da Segurança Pública. A medida é uma promessa de campanha eleitoral do líder petista, que foi reforçada pela aprovação da PEC da Segurança no Senado, na terça-feira (3). A pasta existiu durante o governo de Michel Temer em 2018.

A medida provisória (MP), que cria a pasta, será tema de reunião entre Lula e o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, e a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, além de representantes da área econômica do governo. O texto deve ser enviado ao Congresso Nacional.

Segundo a medida, o novo ministério será responsável pelo planejamento, pelo uso de inteligência e pela integração entre União, estados e municípios, focado no combate ao crime organizado, às facções e às milícias.

A PEC da Segurança Pública foi aprovada por unanimidade no Senado, com 73 votos favoráveis em primeiro turno e 75, em segundo turno. A principal medida será a inclusão na Constituição Federal do Sistema Único de Segurança Pública (Susp).

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