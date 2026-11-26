O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do conselho de administração do Bradesco, para assumir o Ministério da Fazenda no quarto mandato do petista, que teria aceitado o convite, segundo fontes ouvidas pelo Correio. Nem Trabuco, nem o governo se manifestaram oficialmente sobre o possível novo cargo. O banqueiro havia pedido um tempo para avaliar a proposta e deve apresentar uma resposta definitiva até segunda-feira (30).
Trabuco também esteve em Brasília nesta quinta-feira (26), quando era esperado para um novo encontro com Lula.
Nesta quinta-feira (26), a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, também estiveram no Palácio da Alvorada.
A relação entre Lula e Trabuco vem desde o primeiro mandato do presidente. O executivo também integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, conhecido como Conselhão.
Com mais de cinco décadas de atuação no setor financeiro, Trabuco construiu sua carreira no Bradesco. Ele começou no banco como escriturário, em 1969, ocupou diferentes cargos de liderança e foi presidente-executivo da instituição entre 2009 e 2018. Atualmente, preside o conselho de administração.
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