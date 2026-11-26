O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do conselho de administração do Bradesco, para assumir o Ministério da Fazenda no quarto mandato do petista, que teria aceitado o convite, segundo fontes ouvidas pelo Correio. Nem Trabuco, nem o governo se manifestaram oficialmente sobre o possível novo cargo. O banqueiro havia pedido um tempo para avaliar a proposta e deve apresentar uma resposta definitiva até segunda-feira (30).

Trabuco também esteve em Brasília nesta quinta-feira (26), quando era esperado para um novo encontro com Lula.