A possibilidade de o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, assumir o Ministério da Fazenda e os relatos de que o governo prepara uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para moderar o crescimento dos gastos obrigatórios reduziram os temores de uma piora aguda do quadro fiscal. Fontes ouvidas pela Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) afirmam que Trabuco ainda avalia o convite presidencial, mas consideram improvável que o banqueiro aceite assumir a Fazenda.

O dólar emendou o quarto pregão consecutivo de queda nesta quinta-feira (26), e fechou abaixo de R$ 5,80 pela primeira vez em quase 10 dias. Apesar da sessão mais favorável às divisas latino-americanas, a apreciação do real - que exibiu, como na quarta, o melhor desempenho entre as moedas mais líquidas - é fruto de um ajuste nos prêmios de risco desencadeado pelos últimos sinais emitidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação à política econômica.

Para o gestor de portfólio Marcelo Bacelar, da Azimut Brasil, os participantes do mercado "aproveitaram as notícias positivas dos últimos dias para desfazer um pouco das posições mais pessimistas" montadas nas últimas semanas. "Os ativos do Brasil ainda carregam muitos prêmios. Todas as moedas sofreram com o aperto monetário nos Estados Unidos e a queda das commodities, mas o real apanhou muito mais após a eleição", afirma Bacelar.

Em queda desde a abertura dos negócios, o dólar à vista, após recuar a mínima de R$ 5,7117, terminou o pregão em baixa de 1 26%, a R$ 5,7435 - menor valor de fechamento desde o último dia 13. A moeda americana cai 3,23% frente ao real na semana, mas ainda acumula valorização de 5,50% no mês. Com a recuperação nos últimos dias, porém, a moeda brasileira passou a apresentar, em novembro, perdas semelhantes às do peso mexicano e inferiores às do peso colombiano.

O dólar futuro para dezembro aprofundou o ritmo de queda por volta das 17h20 e renovou mínima na casa de R$ 5,61 em meio à notícia de que Trabuco chegou a Brasília nesta tarde para encontrar o presidente Lula no Palácio do Alvorada. Terminou a sessão em queda de 2,83%, a R$ 5,6570 - bem abaixo da cotação do fechamento à vista.

Os estrategistas do grupo espanhol BBVA ressaltam que o real tem apresentado desempenho superior ao de seus pares nos últimos dias. Além da contribuição da intervenção do Banco Central, que na quarta vendeu US$ 2 bilhões em linhas cambiais, a possibilidade de Trabuco assumir a Fazenda dá força à moeda brasileira - por se tratar de um nome mais ao gosto do mercado que o do vice-presidente Geraldo Alckmin ou o do governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles.

"Uma nomeação como essa, junto com uma emenda constitucional para conter o crescimento dos gastos obrigatórios e indicações sólidas para vagas em aberto no Copom (Comitê de Política Monetária), seria algo realmente positivo", afirmam os estrategistas, em nota a clientes.

Bacelar, da Azimut, pondera que, apesar do recuo dos prêmios de risco com as sinalização de possíveis nomes para a Fazenda e para as diretoras do BC, ainda há muita incerteza em torno da condução da política fiscal. "Os desequilíbrios são muito grandes e o quadro macro está cada vez pior", afirma o gestor.

Mais cedo, o líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), disse nesta quinta que Trabuco "pode não ser a melhor opção para a Fazenda" e rechaçou a possibilidade de um "ajuste fiscal 2", após encontro da bancada petista com o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, em Brasília.