Trabuco é o primeiro ministro confirmado para o quarto mandato de Lula. A escolha indica que o presidente fará um ajuste fiscal mais rigoroso em sua próxima gestão, o que já provoca críticas nas fileiras do PT. Trabuco é colunista do Estadão.

O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi , aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o Ministério da Fazenda em seu quarto mandato. A partir de agora, ele terá o desafio de equilibrar as contas públicas e conter a trajetória de alta da dívida.

A reunião com Lula durou pouco menos de duas horas, no Palácio da Alvorada. O banqueiro chegou em Brasília no fim da tarde desta quinta-feira, 26, acompanhado da mulher, Lucília Diniz.

Após o encontro, o executivo logo partiu para o aeroporto de Brasília. Questionado por jornalistas se já poderia ser chamado de ministro, Trabuco, sorridente, se limitou a dizer: "Ainda não".

Pouco tempo depois, em nota, o Palácio do Planalto confirmou o novo cargo. "Luiz Carlos Trabuco aceitou o convite feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comandar o Ministério da Fazenda a partir de 2027", diz o comunicado. "A confirmação aconteceu em reunião realizada, no final da tarde desta quinta-feira (26), no Palácio da Alvorada."

Nos últimos dias, interlocutores de Lula procuraram amigos de Trabuco para que o convencessem a aceitar o posto, sob o argumento de que ele tinha o perfil ideal, neste momento, para ajudar o Brasil a sair da crise econômica. O presidente fez o convite ao banqueiro em reunião na segunda-feira, 23, em Brasília. O encontro ocorreu fora da agenda oficial.

Após o dólar rondar o patamar de R$ 6 com a descrença do mercado no ajuste fiscal de Lula, houve melhora de humor por parte dos agentes financeiros. Nesta quinta-feira, o índice Ibovespa chegou a subir mais de 6%, enquanto a moeda americana recuou para R$ 5,74.

Desde que Lula venceu as eleições, em outubro, o mercado torcia por um nome na Fazenda que desse credibilidade à economia, sobretudo na área fiscal, a fim de conter gastos e estabilizar a trajetória da dívida pública.

O Estadão apurou que, há cerca de dez dias, Trabuco também teve uma conversa reservada com o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad, em São Paulo. Além disso, na semana passada, ele foi à sede do PT, em Brasília, onde se encontrou com o presidente do partido, Edinho Silva, e com o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Olavo Noleto. No dia 18, Trabuco se reuniu com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante.

O vice-presidente Geraldo Alckmin definiu a escolha de Trabuco para a Fazenda como uma "excelente notícia" para o Brasil. "Ele tem preparo, experiência e espírito público para o exercício dessa função", observou ele, nas redes sociais.

Antes de convidar Trabuco, Lula chegou a avaliar a possibilidade de sondar Alckmin para comandar a Fazenda. Agora, o vice-presidente é cotado para assumir o Ministério da Segurança Pública, que será criado no ano que vem.

O anúncio do chefe da equipe econômica para o próximo mandato de Lula também foi saudada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). "Conheço Trabuco há muitos anos e tenho profunda admiração por seu trabalho e pela trajetória que construiu no setor financeiro", afirmou Alcolumbre. "Reafirmo a disposição do Congresso Nacional de manter uma interlocução permanente com o Ministério da Fazenda e de cooperar na construção de consensos em torno das pautas prioritárias para o Brasil".

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse, por sua vez, que recebia a escolha de Trabuco com otimismo. "Me coloco à disposição para dialogarmos e construirmos juntos uma agenda econômica que priorize o crescimento do Brasil", destacou.

Trabuco enfrentará, porém, resistência de parte da base governista, que, nos últimos dias, já "rachou" em relação ao projeto de ajuste fiscal do governo, gestado pelo ministro do Planejamento, Bruno Moretti.

Nas redes sociais, parlamentares de esquerda mostraram preocupação com o novo ministro. "Embora seja um executivo do setor bancário contrário à especulação e aos trambiques da Faria Lima, precisamos conhecer seu posicionamento sobre as altas taxas de juros e a necessidade de ampliar os investimentos públicos para que o Brasil retome um ritmo vigoroso de crescimento", escreveu o deputado Carlos Zarattini (PT-SP).

Na mesma linha, o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) lembrou o governo de Dilma Rousseff, presidente que sofreu impeachment em 2016. "O que mais me vem à cabeça é o momento Joaquim Levy. Espero que a história não se repita", afirmou ele.

Em 2014, Trabuco chegou a ser convidado por Dilma para a Fazenda mas acabou declinando do convite. À época, quem assumiu o ministério foi o economista Joaquim Levy, indicado por ele. Levy porém, acabou sendo alvo de "fogo amigo" no governo e, sem conseguir emplacar medidas de ajuste, deixou o cargo depois de 11 meses.

Lula já havia tentado levar Trabuco para o governo em outras ocasiões, sem sucesso. Desde 2023, no entanto, o executivo integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável, conhecido como "Conselhão".

Na terça-feira, 24, ele tomou posse na presidência do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo no lugar de Jorge Gerdau Johannpeter, que estava no posto havia 25 anos.

Na noite desta quinta-feira, o atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, parabenizou o sucessor. "Desejo um bom trabalho pelo nosso Brasil. Conte comigo e com toda a minha equipe em sua chegada", publicou Durigan na rede social X.

