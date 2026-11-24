O foco da proposta, diz um técnico da equipe econômica, serão as despesas obrigatórias, como uma segunda etapa do pacote fiscal do Executivo.

A equipe econômica trabalha para enviar ao Congresso uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) complementar ao projeto de ajuste fiscal até a próxima semana. O texto com as medidas que envolvem a PEC está sendo preparado, após o aval do presidente reeleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva, segundo pessoas a par do assunto.

O cardápio de medidas, porém, ainda está sendo definido e terá de passar pelo crivo do presidente, como disse no início do mês o ministro da Fazenda, Dario Durigan.

Lula deu aval ao envio de uma PEC ao Congresso pela equipe econômica ainda antes da viagem que realizou neste mês à Turquia Filipinas e Espanha. O "combinado" com o presidente foi encaminhar uma proposta que mostre a intenção de contenção de gastos, delimitando as despesas que devem ficar de fora do arcabouço fiscal. O escopo das medidas, porém, ainda está sendo desenhado.

O otimismo do governo com a aprovação da PEC cresceu após a Câmara dos Deputados ter aprovado na segunda-feira com "margem folgada" o projeto de lei complementar (PLP) com medidas de ajuste fiscal com imapcto de cerca de R$ 50 bilhões no ano que vem - sancionado por Lula nesta terça-feira (24).

Isso porque PECs exigem um placar favorável maior que PLPs. Para aprovar uma PEC no Congresso, são necessários três quintos de votos favoráveis em dois turnos de votação em cada Casa - ou seja, 308 votos na Câmara dos Deputados e 49 no Senado. A pressa se dá também justamente porque o Parlamento tende a ser menos amigável ao governo a partir de 2027.

No ano que vem, a meta é reduzir o crescimento das despesas de 2,5% ao ano acima da inflação para 2% - o que já foi especificado no projeto sancionado nesta terça -, quando o governo fizer um esforço de contenção de gastos no Orçamento.

Mesmo que a equipe econômica tenha considerado "razoável" a proposta do líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), de haver uma flexibilização interna entre os gastos com saúde e educação no arcabouço, essa proposta não deve ser enviada agora.

A equipe econômica está ciente de que, para o mercado financeiro as medidas aprovadas nesta segunda-feira na Câmara ainda parecem ser inócuas, mas há a avaliação de que tudo o que foi apresentado até aqui já foi uma vitória, dada a reação de uma ala mais refratária do Partido dos Trabalhadores, que "rachou" no apoio ao projeto.

Sinais favoráveis

Parlamentares veem sinais favoráveis no Congresso para a aprovação de uma PEC adicional ao projeto de ajuste fiscal ainda em 2026, segundo líderes ouvidos pelo Estadão/Broadcast nesta terça-feira (24).

Deputados destacam que a equipe econômica do governo levou apenas duas semanas depois da eleição para aprovar o projeto de lei complementar (PLP) com medidas fiscais gestado pelo ministro do Planejamentto e Orçamento, Bruno Moretti.

Também apontam o quórum de PEC na Câmara para aprovar um projeto de lei: enquanto uma mudança constitucional precisa de 308 votos o PLP obteve o apoio de 353 deputados.

Houve ainda atuação contundente dos atuais presidentes da Câmara Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que garantiram as votações mesmo na antevéspera de um feriado nacional e na noite de uma segunda, dias em que a atividade parlamentar é mais fraca, e os parlamentares costumam voltar para suas bases.

Nos bastidores, a avaliação é de que é mais sensato enviar agora ao Congresso uma PEC para tratar de um ajuste fiscal ainda mais amplo, calcado nas despesas obrigatórias.

A expectativa é de que a próxima legislatura seja mais hostil ao governo Lula, devido ao crescimento da bancada bolsonarista. Nesse cenário, as atuais presidências das duas Casas não estão garantidas para Alcolumbre e Motta.

Após a conclusão da votação do projeto de ajuste fiscal na Câmara, já na madrugada desta terça-feira, o presidente da Câmara disse que o ajuste promovido pelo projeto será "muito importante para o nosso País e dará condições ao presidente Lula adequar o orçamento público do ano que vem". Aos deputados André Janones (Rede-MG) e Paulo Pimenta (PT-RS), Motta disse esperar que o governo possa "se conscientizar de que é necessário, ainda neste ano, tomarmos mais algumas medidas no que diz respeito à economia do País".

Por outro lado, um líder de centro considera que, embora haja disposição do Congresso, o curto espaço de tempo que resta até o recesso parlamentar é um obstáculo para uma PEC ainda em 2026. Além disso, no campo governista, há avaliações de que a discussão será mais delicada, por se tratar de uma PEC com impactos na saúde e na educação. Para uma liderança da base do governo no Congresso, Lula deve enfrentar mais problemas internos, com a sua bancada, que tem parlamentares refratários a esse tipo de ajuste.

Apresentado pelo ex-líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), em 11 de novembro, o texto original foi pouco modificado e não sofreu grandes alterações. As relatorias ficaram sob a alçada de parlamentares alinhados ao Palácio do Planalto - o senador Eduardo Braga (MDB-AM) e o deputado Mauro Benevides Filho (União Brasil-CE).

No Senado, o governo conseguiu aprovar o texto principal por 45 votos a 31 - uma margem estreita, considerando que um projeto de lei complementar exige 41 votos favoráveis de senadores, mas o número não é muito distante do quórum exigido para uma PEC - 49 votos. Três destaques que desconfiguravam o texto foram rejeitados pelos senadores, e um foi retirado após acordo em torno do trecho relativo à Lei Kandir.

As aprovações no Congresso atravessaram a mobilização contrária da oposição, que deve continuar. Com um discurso de que o ajuste é insuficiente e de que o governo é "gastador", a oposição apresentou requerimento de adiamento da discussão durante a votação na Câmara, que acabou rejeitado por 347 votos. Além disso, nenhum destaque foi aprovado.