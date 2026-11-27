O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) analisa a representação apresentada pelo vereador Toninho Vespoli (PSOL) sobre possíveis irregularidades na decoração de Natal da cidade de São Paulo. A baixa qualidade do material dos enfeites e o custo elevado rendeu memes, piadas e muitas críticas nas redes sociais nos últimos dias.

A Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social recebeu a representação no fim da tarde de quarta-feira (25) e analisa o caso.

Em publicação nas redes sociais, Vespoli afirmou que a decoração natalina custou R$ 7 milhões e questionou a capacidade técnica e operacional do Instituto Girassol, responsável pelo projeto "Natal Iluminado Paulista 2026", além da transparência do processo e da compatibilidade dos valores com os serviços entregues à população.

O vereador também compartilhou um vídeo no qual mostra algumas decorações natalinas, como imagens de Papai Noel, sinos e anjinhos, instaladas em postes metálicos.

Procurado, o Instituto Girassol não respondeu à tentativa de contato do Estadão. O espaço segue aberto. A Prefeitura de São Paulo afirmou, em nota enviada ao Estadão, que "as acusações do parlamentar são infundadas e demonstram má-fé e profundo desconhecimento do assunto". Segundo a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB), os painéis instalados em postes da Avenida Paulista e mencionados no vídeo do vereador não fazem parte do contrato com o Instituto Girassol para a decoração de Natal da via.

A administração municipal afirmou que os painéis estão sendo instalados por meio da concessão de iluminação pública da cidade que prevê em contrato a execução de serviços de projetos especiais de iluminação. A prefeitura, no entanto, não especificou o que esses projetos preveem nem por que a concessionária de iluminação pública, a Ilumina SP, instalou enfeites natalinos.

"Além disso, a decoração de Natal em toda a cidade está em processo de montagem, portanto, qualquer avaliação neste momento é precipitada e descabida", afirmou a administração municipal.

A gestão também disse que o "Natal Iluminado Paulista 2026" tem previsão de investimento de R$ 6,1 milhões, e não de R$ 7 milhões, como afirma o parlamentar. Segundo a Prefeitura, o projeto do ano passado custou R$ 7,3 milhões.

A administração municipal acrescentou que a comparação entre os projetos de 2025 e 2026 é inadequada porque, "para cada ano, há uma proposta com escopo específico e incomparável".

Segundo a gestão, o "Natal Iluminado Paulista 2026" terá cerca de 100 ações gratuitas entre oficinas, shows, corais e apresentações de música, dança e teatro, o que não ocorreu no ano passado.

Ainda de acordo com a prefeitura, a escolha do instituto seguiu critérios estritamente técnicos e transparentes. "O chamamento público foi aberto em outubro a todos os interessados e recebeu três propostas. O Instituto Girassol teve a capacidade técnica e a habilitação rigorosamente aprovadas pela comissão responsável" disse.

Nas redes sociais, fotos e vídeos das decorações natalinas instaladas pela cidade viralizaram, acompanhados de comentários depreciativos. Alguns internautas compararam os enfeites a projetos escolares e afirmaram que pareciam ter sido impressos em casa.

A Prefeitura de São Paulo tem pelo menos dois projetos relacionados aos eventos natalinos, com previsão de investimentos que, somados, chegam a R$ 19,7 milhões.

O edital vencido pelo Instituto Girassol previa investimento de até R$ 7 milhões e foi divulgado pela gestão Nunes em outubro. O objetivo era selecionar um projeto para "ocupar a Avenida Paulista e transformar a via em um circuito cultural interativo com decoração de natal, oficinas e estrutura de palco para apresentações".

O texto também previa que o projeto destinasse R$ 2 milhões à realização de ações culturais e apresentações artísticas gratuitas em outras regiões da cidade além da Paulista, especialmente no Centro Histórico.

O Instituto Girassol apresentou o projeto "Natal Iluminado Paulista 2026", com custo estimado de R$ 6.155.486,22. No entanto, sua proposta não contemplava ações no Centro Histórico, o que fez com que zerasse nesse quesito. Ainda assim, a instituição conquistou a maior média e venceu as outras duas concorrentes.

Questionada sobre para quais áreas seriam redirecionados os R$ 2 milhões inicialmente previstos para o Centro Histórico, a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMC) afirmou que o o projeto contará com mais de 100 ações gratuitas. "Portanto, a exigência no edital de, no mínimo, R$2 milhões para a realização dessas atividades será integralmente cumprida", disse.

No site do Instituto Girassol, na aba "Projetos", o único exemplo exibido é o "Natal Iluminado Paulista 2026". No Instagram, onde tem pouco mais de 300 seguidores, a instituição também não compartilhou outros trabalhos semelhantes. A organização afirma ter um escritório em um prédio de coworking na Avenida Paulista, mas seu CPNJ está vinculado a um endereço no Jabaquara.

O segundo edital foi vencido pelo Instituto Agon, com o projeto "Natal no Centro Histórico de São Paulo", com orçamento de R$ 13.615.683,71.