Correios lançam campanha de Natal em Pernambuco para realizar sonhos de crianças

Recebimento dos pedidos começou em 12 de outubro, e a adoção das cartas por padrinhos e madrinhas segue disponível presencialmente e pela internet até 23 de dezembro.

A adoção das cartinhas segue até 23 de dezembro. (Foto: Barbara Bittencourt/DP Foto)

Ao som dos instrumentos percussivos e do coral composto pelas crianças do Movimento Pró-Criança (unidade Coelhos), a magia do Natal tomou conta do auditório Lília Campelo de Melo, no bairro da Boa Vista, no Recife. O local recebeu o lançamento regional da Campanha Papai Noel dos Correios nesta sexta-feira (6), iniciativa que já está em sua 37ª edição.

A adoção das cartinhas teve início nesta sexta-feira (6) e segue até 23 de dezembro. Qualquer pessoa pode se tornar padrinho ou madrinha ao escolher um pedido para atender.

A iniciativa dos Correios nasceu de uma ação espontânea dos funcionários, com o objetivo de atender os pedidos natalinos de crianças em situação de vulnerabilidade social. Em 2025, a campanha entregou os presentes de 7.796 cartas. A expectativa para 2026, segundo o superintendente estadual dos Correios em Pernambuco, Ricardo Santos, é superar o registro anterior.

“Nesse fluxo de 37 anos, já tem mais de 7 milhões de cartinhas adotadas por padrinhos e madrinhas em todo o Brasil. Em Pernambuco, no ano passado, a gente atingiu cerca de 8.000. A expectativa é a gente ultrapassar a meta do ano passado”, disse o superintendente.

O trabalho de recebimento das cartinhas de instituições participantes, em Pernambuco, começou em 12 de outubro. Os cadastros acontecem pela internet, por meio do Blog do Noel (blognoel.correios.com.br), e presencialmente, nas agências dos Correios participantes. No estado, 13 agências aderiram à campanha nas cidades de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Arcoverde, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Petrolina, Salgueiro e Santa Cruz do Capibaribe.

Podem participar da iniciativa crianças matriculadas em escolas da rede pública, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental; crianças em vulnerabilidade social, com até 10 anos de idade; e de instituições parceiras, como o Movimento Pró-Criança. Para crianças com algum tipo de deficiência, não há limite de idade.

O empresário Walfredo de Sá, de 44 anos, contribui com a campanha há pelo menos 20 anos. Em 2022, ele e sua esposa se sensibilizaram em atender os pedidos que recebem menos adesão do público, como bicicletas e eletrônicos.

Ao compartilhar em um grupo de pais da escola da filha, o casal conseguiu realizar a doação de 10 bicicletas. O projeto Papais Noéis de Bikes segue para seu quarto ano de realização em conjunto com os Correios. “Até agora, doamos 120 bicicletas, contando com a ajuda da sociedade, para que a gente possa levar cada vez mais bicicletas para essas crianças”.

Movimento Pró-Criança

O Movimento Pró-Criança, fundado pela Arquidiocese de Olinda e Recife em 1993, é uma organização da sociedade civil que atua na educação complementar de crianças e jovens. Na abertura do evento, as crianças atendidas realizaram apresentações culturais e entregaram suas cartinhas ao Papai e à Mamãe Noel.

Pedro Rafael, de 10 anos, leu sua cartinha no lançamento da Campanha. Seu desejo é ganhar luvas e uma chuteira para se aperfeiçoar como goleiro de futebol e jogar pelo Sport. Já Vitória Gabriela, também de 10 anos, deseja receber uma casa de bonecas.

De acordo com o diretor de Planejamento do Movimento Pró-Criança, Severino José Filho, a instituição acompanha o desenvolvimento de crianças e as incentiva ao aperfeiçoamento.

“Nós estamos, há 33 anos, realizando sonhos de crianças. Nós temos aqui músicos que entraram aqui com 6 e 7 anos e, hoje, já têm pós-graduação, graduação em música na faculdade, e nos ajudam aqui com o coral. Então, tem várias trajetórias bonitas aqui. Vêm as pessoas humildes, com dificuldades, de ir para uma escola ou coisa desse tipo, mas aqui seguem um roteiro, em uma linguagem que eles mesmos escolhem, e, a partir daí, se tornam realmente cidadãos e profissionais para enfrentar o mercado de trabalho’, declarou.