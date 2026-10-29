Shoppings do Grande Recife inauguram decoração natalina em meio a 'otimismo cauteloso'

A Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL Recife) avalia impacto das eleições e do movimento do mercado nas vendas de fim de ano

Decoração natalina do Shopping RioMar Recife (Arnaldo Carvalho/Especial para o RioMar Recife)

Os shoppings do Grande Recife iniciam a temporada de vendas para festas de fim de ano com a inauguração da decoração de Natal. A Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL Recife) avalia que a proximidade das datas comemorativas também começa a aquecer o comércio no Centro da cidade.

“Muitas empresas, escolas, entidades, academias, órgãos públicos e famílias buscam no Centro produtos para fazer suas decorações e economizar”, afirma o presidente da entidade, Fred Leal.

Ele também analisa que o momento é de 'otimismo cauteloso'. “Esperamos que as vendas se mantenham no patamar do ano passado. Ainda há incertezas por conta do impacto das eleições e do movimento do mercado”, afirma.

Para o presidente da CDL Recife, a decoração natalina é um fator que proporciona um ambiente favorável às vendas em diferentes segmentos do varejo. “A cidade fica mais bonita enfeitada. Quando você entra em uma padaria, vai ao salão de beleza ou a um supermercado e tem ali decoração natalina, isso também ajuda”, pontua.





Decoração nos shoppings





Shopping RioMar Recife

Com o tema "Natal dos Brinquedos", o Shopping RioMar Recife inaugurou a decoração natalina nesta quarta-feira (28). A experiência inicia pelo Piso Térreo com a primeira parada na Escada Interativa, na qual a escada principal se transforma em um ponto para fotografias, no formato do brinquedo xilofone com degraus iluminados em toda sua extensão.

Na sequência, os visitantes começam sua jornada pela Praça de Eventos 1, que terá duas árvores de Natal. Uma com 20 metros de altura e outra de 16. No mesmo local foi inauguradas ilhas de entretenimento, como o Cachorro-escorrega, escorrego produzido de forma artesanal em tecido; o Gira-Carrinhos, plataforma giratória com carrinhos temáticos; e Loja de Brinquedos, uma experiência sobre trilhos que leva os visitantes a descobrirem uma loja secreta de brinquedos. O público também poderá encontrar o robô natalino, que atuará como um dos anfitriões das atrações.

Uma passarela temática com brincadeiras dá sequência à experiência que conduz à Praça de Eventos 2, também no Piso L1, onde está a Casa do Noel e outras atrações. o local ainda conta com o Trem Mágico, com 15 metros de comprimento, que tem um embarque com tíquete e faz uma viagem imaginária por um tour de presentes através de tecnologia com realidade virtual; Balanço Acessível, brinquedo temático e exclusivo para usuários de cadeira de rodas; e um Totem Digital de Fotos. Na saída, cada criança ganha um gift: um ioiô natalino para guardar de recordação.

Os visitantes podem ainda interagir com os personagens bonecos e bonecas de pano durante os cortejos de Natal e com sessões de fotos. A agenda de encontros em novembro e dezembro será divulgada no App e nas redes sociais do RioMar Recife.

Programação:

29/10 (quinta-feira)

13h – Cortejo de Natal (saída da Praça de Alimentação)

19h – espetáculo Coralito (palco na Praça de Alimentação)

30/10 (sexta-feira)

13h – Cortejo de Natal (saída da Praça de Alimentação)

19h – espetáculo Coralito (palco na Praça de Alimentação)

31/10 (sábado)

13h – Cortejo de Natal (saída da Praça de Alimentação)

19h – Quarteto Matéria Prima (palco na Praça de Alimentação)

01/11 (domingo)

13h – Cortejo de Natal (saída da Praça de Alimentação)

19h – Orquestra Sons e Cordas (palco na Praça de Alimentação)

Além da programação da semana de estreia, haverá apresentações de corais, quartetos musicais, orquestras e presença de duplas de músicos circulando pelos cenários trazendo repertório especial de clássicos natalinos ao longo dos meses de novembro e dezembro.

Shopping Patteo Olinda

Já o Shopping Patteo Olinda inaugura a sua decoração natalina no dia 7 de novembro. A programação reúne decoração temática interativa, experiências em família, bicicletada com o Papai Noel, espetáculos de dança e apresentações natalinas.

Com o conceito “O Patteo Encantado de Natal”, o shopping propõe uma celebração que resgata a nostalgia e as memórias afetivas dessa época do ano. Inspirada na ideia de um parque de Natal a céu aberto, a decoração será instalada na Praça de Eventos, no piso térreo, e terá como destaque uma árvore de Natal iluminada de 12 metros de altura, com passagem interna que permitirá aos visitantes circular por pela estrutura e vivenciar o cenário de forma interativa.

Entre as atrações estarão o trono do Papai Noel, integrado ao parque, onde o Bom Velhinho vai receber crianças e adultos em um encontro mágico, além de um trenó com rena, escorrego, brinquedo acessível e jogo da velha.

Marcada para os dias 8 e 15 de novembro, a Bicicletada do Noel percorrerá pelas ruas de Olinda na companhia do Papai Noel, que terá o trenó puxado por personagens, além de outras atividades recreativas.

A participação será gratuita, mediante inscrição prévia e doação de 2 kg de alimentos não perecíveis por participante. Os donativos serão destinados à campanha Alimente a Vida, da Associação Pernambucana de Shopping Centers (APESCE), realizada em parceria como Transforma Brasil.

As inscrições serão realizadas presencialmente nos dias 29, 30 e 31 de outubro, 1 e 2 de novembro, das 12h às 21h, no piso L2 do shopping. O regulamento completo da ação está disponível no site www.shoppingpatteoolinda.com.br.





Shopping Tacaruna

Com o tema 'A Viagem de Natal Tacaruna', o Shopping Tacaruna inaugura sua decoração natalina neste sábado (31). O evento conta com a chegada do Papai Noel, às 17h, e com o espetáculo de patinação no gelo 'Uma Aventura Natalina', que terá sessões gratuitas aos sábados e domingos, às 18h.

Na Praça de Eventos, a decoração inclui aviões, ursos, telescópios e uma árvore de 11 metros de altura. Já a decoração externa e o Rooftop contam com outra árvore, de 17 metros.

Para completar o evento, a loja natalina do Tacaruna Social funciona de 11 de novembro a 27 de dezembro, comercializando mais de 3 mil peças de artesanato com preços a partir de R$ 10.

As peças foram produzidas por 50 mulheres de comunidades vizinhas, que participaram de oficinas de capacitação ao longo do ano. Toda a renda arrecadada será revertida para as próprias artesãs e para instituições filantrópicas parceiras.





Shopping Guararapes

A temporada natalina do Shopping Guararapes começa nesta sexta-feira (30). O projeto "Natal dos Doces" recebeu investimento de R$2 milhões e conta com espaços instagramáveis, brinquedos gratuitos, área com escorrega e tobogã, balanço acessível e um trenzinho com ingressos a R$ 12.

O Papai Noel receberá diariamente as famílias das 12h às 21h. Este ano a novidade será um trono pet ao lado do bom velhinho. A decoração inclui um presépio no mall, iluminação clássica na fachada externa, sessões azuis adaptadas para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e campanhas de apadrinhamento com crianças do Instituto Shopping Guararapes.







