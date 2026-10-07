RioMar Recife abre inscrições gratuitas para o Natal e estreia ativação natalina

Com o tema: "Natal dos Brinquedos RioMar", a programação contará com acesso mediante agendamento de dia e horário

uma fechadura mágica, convida as pessoas de todas as idades a darem uma espiadinha nos bastidores da montagem de Natal (Foto: Divulgação/Rio Mar)

A magia do Natal já tomou conta do RioMar Recife com o início da montagem da decoração natalina. E, para quem deseja se programar com antecedência para vivenciar a experiência em um universo de brinquedos e ativações temáticas, as inscrições gratuitas para o Natal do RioMar Recife foram abertas nesta quarta-feira (7).

A programação contará com acesso mediante agendamento de dia e horário. Para garantir a participação, basta realizar o cadastro pelo aplicativo do RioMar Recife, na aba “Eventos”, acessando o link “Natal dos Brinquedos RioMar”.

Além disso, mesmo antes da estreia do Natal, os apaixonados por essa época do ano já podem vivenciar o clima natalino com uma interação no RioMar Recife: uma fechadura mágica, localizada no tapume da Praça de Eventos 1, no Piso L1, convida as pessoas de todas as idades a darem uma espiadinha nos bastidores da montagem de Natal.