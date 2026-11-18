A 14ª edição da celebração terá atividades recreativas e entrega de presentes para crianças atendidas por duas instituições sociais. Ação acontece no dia 5 de dezembro na Escola Técnica Estadual Ginásio Pernambucano, no bairro de Santo Amaro

Uma tarde de brincadeiras está sendo preparada para 50 crianças (Foto: Divulgação)

Uma tarde de brincadeiras, oficinas, decoração temática e entrega de presentes está sendo preparada para 50 crianças em situação de vulnerabilidade social no Recife. Para realizar a celebração, a ONG Sonhar Acordado Recife está arrecadando doações financeiras, alimentos e bebidas.

A 14ª edição da Grande Festa de Natal será realizada no dia 5 de dezembro, na Escola Técnica Estadual Ginásio Pernambucano, no bairro de Santo Amaro, na área central da capital.

Com o tema “Natal dos Sonhos – uma viagem para o mundo da imaginação”, a festa terá uma ambientação inspirada no universo lúdico, com cores vibrantes, cenários temáticos e personagens caracterizados. A programação também prevê brincadeiras, oficinas e a presença do Papai Noel. Um dos momentos aguardados pelas crianças será a entrega dos presentes.

O público será formado por crianças de 3 a 11 anos atendidas pelas organizações Pazear e Ser Criança, instituições parceiras da iniciativa. A proposta é oferecer uma experiência de lazer e convivência, com atividades pensadas para estimular a imaginação e proporcionar momentos de acolhimento.

De acordo com a diretora da ONG, Kelly Amanda Felix, a Festa de Natal é um dos momentos mais especiais do trabalho voluntário. "É um dia preparado com muito amor para que as crianças possam brincar, sorrir e, principalmente, se sentir acolhidas, importantes e amadas. Mas o mais bonito é que essa experiência transforma todo mundo. A gente chega querendo fazer a diferença na vida de uma criança e acaba descobrindo que ela também faz uma diferença enorme na nossa".

Doações ajudam a viabilizar a festa

Para colocar a programação de pé, a organização conta com a contribuição da sociedade. Estão sendo recebidas doações financeiras, alimentos e bebidas, que ajudarão nos preparativos e na estrutura da celebração.

A participação de voluntários também é necessária. Os interessados podem escolher entre duas modalidades: voluntário criança, para acompanhar os pequenos durante as atividades, e voluntário apoio, que auxilia na alimentação e no suporte geral do evento. As inscrições seguem abertas até 30 de novembro, pela plataforma Sympla.

Trabalho com crianças

A Sonhar Acordado é um apostolado do Regnum Christi, movimento católico internacional que desenvolve atividades de evangelização e promoção de valores humanos e cristãos.

Presente em diferentes cidades brasileiras, a organização atua com crianças em situação de vulnerabilidade social por meio de projetos contínuos e eventos especiais.

No Recife, o trabalho é conduzido por voluntários e busca promover experiências educativas, convivência e desenvolvimento humano e social. A Grande Festa de Natal faz parte dessas iniciativas e é realizada desde 2005, reunindo crianças atendidas por instituições parceiras e pessoas dispostas a colaborar.



