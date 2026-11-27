“A gente sabe que não é tão fácil conseguir o primeiro emprego, então eu fiquei muito feliz com essa conquista. A sensação de receber meu primeiro 13º é de direito exercido, de ser tratada como cidadã”, celebra.

Da janela de casa, a atendente Stefany Gomes Araújo olha para a paisagem de Águas Compridas, em Olinda, de uma perspectiva diferente. Aos 19 anos, ela está prestes a utilizar seu primeiro 13º salário para concluir a reforma do próprio apartamento, para o qual deve se mudar com o noivo no ano que vem. Há sete meses, Stefany teve a carteira assinada como atendente de uma universidade particular, onde também cursa o segundo período de Psicologia.

Aos 19 anos, Stefany receberá primeiro 13º Salário em 2026 (crédito: Rafael Vieira/DP Foto)

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), em 2026, o pagamento do 13º salário tem potencial para injetar R$ 399,1 bilhões na economia brasileira. Em Pernambuco, a expectativa é a de que os valores pagos a cerca de 3,6 milhões de pessoas somem R$ 11,9 bilhões.

“Com esse dinheiro, eu e meu noivo vamos reformar o piso do apartamento que a gente está financiando. Mesmo sendo CLT e ganhando um salário mínimo, usufruir do meu primeiro décimo terceiro, me faz entender meu lugar na história. Mulheres trabalhadoras, da periferia como eu, também conquistaram esse direito para nós”, afirma Stefany.

No Brasil, a criação do 13º salário foi sancionada pelo presidente João Goulart, através da Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962, pouco menos de dois anos antes do golpe que o depôs em detrimento da instauração da Ditadura Militar. Resultado de forte pressão dos sindicatos, a sanção aconteceu em um cenário de efervescência política, em que pelo menos 56 greves foram registradas em favor da ampliação dos direitos trabalhistas.

Inicialmente, a legislação, contudo, não incluía os aposentados e pensionistas da Previdência Social. Apenas no dia 8 de novembro de 1963, com a sanção da Lei nº 4.281, foi criado o abono especial para o grupo, correspondente a 1/12 avos do valor dos rendimentos anuais destes contribuintes.

Dos beneficiários do 13º, 37,3% são aposentados, como Cristiane (crédito: Rafael Vieira/ DP Foto)

Em 2026, segundo a projeção do Dieese, os aposentados ou pensionistas da Previdência Social (INSS) correspondem a 37,2 milhões de beneficiários do 13º Salário, o equivalente a 37,3% do total. Aos 59 anos, Cristiane Gomes faz parte deste grupo desde que precisou deixar o emprego de recepcionista por invalidez. Nesta semana, ela foi ao Centro do Recife para investir parte do benefício na compra de tecidos.

“Eu costuro para fora e faço uma renda extra ao longo do ano. Com o restante do valor do ‘décimo’, organizo minha ceia de natal e faço uma viagem, pra aproveitar um pouco a vida”, comenta.

Diante de uma loja de adereços natalinos, a aposentada Maria das Dores Nunes, de 75 anos, também foi ao centro para renovar a decoração do fim de ano. “A gente ganha um salário mínimo, né? Só dá pra comprar umas coisinhas, os remédios e os alimentos. A pessoa com 75 anos vai juntar mais nada? É pegar e torrar”, brinca.

O comentário é celebrado pela vendedora da loja, Talita Mendes, que garante que o 13º animou o comércio de rua às vésperas das últimas festividades do ano. “O comércio estava bem parado. Com certeza, o 13º tem a ver com isso. E as pessoas gostam muito de enfeitar a casa nessa época do ano”, acrescenta.

Esperança nas vendas

Injeção do 13º Salário anima comércio do Centro do Recife (crédito: Rafael Vieira/ DP Foto)

Do outro lado da calçada, o ambulante Otávio Manoel de Souza, de 51 anos, vê a animação do comércio com esperança. Embora não tenha acesso ao 13º, ele acredita que o benefício pode melhorar as vendas no final do ano. “Faz falta receber esse dinheirinho no fim do mês”, lamenta.

Há cinco anos, Otávio circula no entorno do Mercado de São José com um carrinho de vassouras e espanadores. “A gente trabalha no dia pra comer no dia. Não consegui me organizar pra juntar nada não. A dívida que a gente faz é pra poder comprar mais produtos, então acho que se entrar um dinheirinho nesse fim de ano, tento pagar uma parte”, explica.

Por sua vez, o ambulante Eraldo José de Lima, de 51 anos, que vende bonés há cerca de 30 anos na Rua das Calçadas, garante que consegue construir uma reserva no final do ano, economizando nada menos do que 80% do que ganha. “Eu sou seguro. Não devo nada, a turma é que me deve”, brinca.

A despeito das altas temperaturas registradas neste mês de novembro, Eraldo celebra a chegada do verão. Para ele, o desconforto de quem caminha pela rua sob o sol forte representa uma boa oportunidade de aumentar as vendas e fazer uma receita extra.

“Quem vai me dar meu 13º é o cliente. Quanto maior o calor, melhor. Passou o inverno, é ‘balão’”, brinca.

Dicas

"Quem vai me dar meu 13º é o cliente", diz o autônomo Eraldo José de Lima, de 51 anos (crédito: Rafael Vieira/DP Foto )

Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) divulgada nesta sexta-feira (26) com consumidores das 27 capitais brasileiras aponta as principais tendências de consumo dos beneficiários do 13º Salário. Do universo de 600 entrevistados, 31% disseram que pretendem economizar, poupar ou investir o valor recebido.

Os demais fatores mais mencionados foram os gastos com a compra de presentes de Natal (29%), com as festas de fim de ano (24%) e o pagamento de dívidas em atraso (23%). Também aparecem no levantamento as compras de itens desejados (18%) e o pagamento das contas básicas da casa (15%).

Para Daniel Sakamoto, gerente executivo da CNDL, contudo, o principal dado do levantamento é o de que 83% dos entrevistados dizem que esse dinheiro extra influencia nos gastos de fim de ano. “Os números deixam uma expectativa muito positiva pro setor de comércio e serviços. Há um equilíbrio entre economizar, investir e pagar dívidas com as compras de natal e festas de fim de ano [...] O 13º é o principal reforço de caixa da população neste período”, afirma.

De acordo com João Paulo Nogueira, educador financeiro e professor de Administração da UniFARIRE, o trabalhador deve encarar o 13º salário como uma oportunidade de reorganizar o orçamento, e não simplesmente como um dinheiro extra para gastar nas festas de fim de ano. “O maior erro do trabalhador é achar que o 13º é um dinheiro extra para gastar em dezembro, quando, na verdade, ele é o fôlego financeiro para sobreviver às contas do início do ano seguinte”, explica.

O especialista defende que o benefício seja dividido em três prioridades: o pagamento ou a redução de dívidas com juros elevados, a reserva de recursos para as despesas do início do ano e, por último, o consumo nas festas de Natal. Confira as principais dicas:

1. Para quem está com as contas em dia, a orientação é a de aproveitar o dinheiro para começar uma reserva de emergência. No caso dos trabalhadores informais e microempreendedores individuais (MEIs), que não recebem o benefício, o ideal é separar mensalmente cerca de 8% dos rendimentos para construir uma espécie de 13º próprio;



2. Na hora de pagar as dívidas, as mais caras devem ser priorizadas. Utilize parte do dinheiro para quitar ou reduzir débitos com juros elevados, especialmente cartão de crédito e cheque especial;



3. Antecipe as despesas de janeiro, reservando uma quantia para compromissos como IPVA, IPTU e material escolar;



4. Estabeleça um limite para as compras de Natal, defina quanto pode gastar e evite comprometer o orçamento dos meses seguintes;



5. Evite compras por impulso. Antes de adquirir um produto, avalie se realmente precisa dele. Nogueira recomenda que o consumidor espere 48 horas antes de fechar a compra. Nesse sentido, a pesquisa de preços em diferentes lojas é fundamental e, considerando o período de final de Black Friday, é importante verificar se os descontos oferecidos são reais;



6. Reaproveite o que já tem: antes de comprar novos enfeites e itens natalinos, confira o que pode ser utilizado de anos anteriores;



7. Se não tiver dívidas e estiver com as contas em dia, comece uma reserva de emergência.





