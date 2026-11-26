Entre as pessoas que já se sentiram enganadas na Black Friday , 131 afirmaram que o preço estava disfarçado de desconto, 8 relataram que o produto veio diferente ou com restrições, 13 informaram que não houve a entrega do produto e 31 alegaram que não cumpriram a oferta.

A pesquisa Comportamento do Consumidor no comércio em geral e na Black Friday reuniu dados de 585 consumidores do estado de São Paulo. Apesar de 91,45% dos participantes monitorarem as promoções no período, para 54,58% os preços diminuem apenas parcialmente e 39,63% avaliam que, em geral, não há redução de preço.

Segundo o levantamento, os três itens que mais influenciam a decisão de compra do consumidor durante a Black Friday são: preço final, percentual de desconto e confiança na loja ou no site.

Ao se depararem com anúncios de “últimas unidades”, “só hoje” ou “estoque limitado”, a maioria dos entrevistados adota uma postura cautelosa: 35,21% escolhem avaliar a proposta com calma para decidir posteriormente, enquanto 30,43% desconsideram completamente esse tipo de apelo.

Por outro lado, 28,38% relatam que a atitude varia de acordo com o produto ofertado, e apenas uma parcela reduzida de 5,98% efetua a compra de forma imediata por receio de perder a oportunidade.

Ainda, 73,33% dos entrevistados já compraram algo em promoção influenciados pelo comportamento ou comentários de outras pessoas. Além disso, 44,44% já parcelaram acreditando ser “sem juros” e só perceberam depois que o valor final era maior.

A maioria (96,24%) demonstra disposição para desembolsar valores maiores por benefícios devidamente comprovados, embora a maior parte realize esse investimento apenas ocasionalmente.

Orientações do Procon

Com base nos resultados da pesquisa, o Procon-SP elaborou uma série de recomendações para quem pretende aproveitar as promoções na Black Friday 2026:

Pesquisa: Segundo o órgão, é importante pesquisar antes de efetuar a compra. O mesmo produto pode ter uma grande variação de preço de uma loja para outra.

Entrega: É importante ter certeza sobre as questões ligadas ao frete. É necessário que haja clareza sobre a entrega do produto adquirido. O estabelecimento comercial precisa informar de maneira transparente quanto tempo leva para a compra chegar até o comprador. Também deve ser informado se o frete é gratuito ou se há aumento de custo final para o consumidor.

Devolução: O consumidor tem o direito de se arrepender da compra. Esta decisão pode ser tomada dentro de 7 dias após o negócio ter sido concluído. Segundo o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o prazo começa a contar a partir da data de recebimento do item.

Links: Ter atenção com links e sites suspeitos. Segundo levantamento feito pela consultoria Redbelt Security, que monitorou 7.193 endereços na internet, há 211 potencialmente maliciosos. De acordo com a empresa, criminosos criam golpes usando marcas famosas como Shopee, Shein, Netflix, entre outras, para enganar os consumidores.

Geralmente, os links problemáticos chegam via mensagem ou email para os compradores que acabam passando dados bancários e de cartão de crédito.

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) também divulgou orientações aos consumidores que se complementam às dicas do Procon-SP.

Uma recomendação importante do órgão ligado ao Ministério da Justiça é desconfiar de ofertas com preços muito baixos, distantes daqueles praticados no mercado em geral. Descontos de mais de 50% do valor devem ser vistos com desconfiança.

Uma medida recomendável é verificar se a empresa está cadastrada na plataforma consumidor.gov.br.