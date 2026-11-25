O Procon do Recife comparou duas pesquisas de preços de eletrodomésticos e eletroportáteis.

Faltando poucas horas para o dia oficial da Black Friday , que acontece nesta sexta (27), é preciso tomar cuidado para não cair em armadilhas. Motivos não faltam.

Uma delas foi realizada entre 29 de outubro de 2026 e 3 de novembro do mesmo ano. A outra, mais recente, aconteceu entre os dias 19 e 23 de novembro, a segunda-feira desta semana.

É preciso ficar bem atento ao resultado da comparação entre os dois levantamentos.



É que dos 131 produtos com preços disponíveis nos dois levantamentos, 62 apresentaram aumento, 49 tiveram redução e 20 permaneceram com o mesmo menor valor.

Ou seja, houve aumento em 47,3% dos produtos que tiveram preços comparados nas duas pesquisas. E 37,4% tiveram queda.

No site, o Procon do recife fez um alerta: “O levantamento identificou reduções pontuais, mas não uma queda generalizada dos preços. Por isso, antes de comprar, pesquise, compare valores e verifique se o desconto anunciado representa uma vantagem real”.

Detalhes

A comparação dos levantamentos entre os dois períodos pesquisados identificou “oscilações” relevantes nos preços dos eletrodomésticos e eletroportáteis, segundo o Procon do Recife.

Também foram identificados aumentos expressivos em determinados itens. A pesquisa, isoladamente, não permite afirmar a ocorrência de manipulação de preços ou caracterizar os casos como “Black Fraude”.

O Procon do Recife informou que foram identificados 223 itens/produtos na relação pesquisada. Desses, 196 apresentaram ao menos um preço numérico em pelo menos um dos levantamentos.

Em 131 produtos havia preço disponível nos dois períodos, permitindo a comparação do menor valor encontrado em cada pesquisa.

Como verificação adicional, foram comparados os preços do mesmo produto na mesma loja, quando havia valor numérico nos dois levantamentos.

Foram encontradas 152 comparações pareadas, distribuídas da seguinte forma:

Aumento: 35

Redução: 54

Sem alteração: 43

Total: 152

Nesta comparação especifica, aumentos e reduções aparecem em quantidades praticamente equivalentes. O resultado reforça a necessidade de examinar os casos individualmente, sem concluir que houve uma politica uniforme de aumento ou de desconto.

Menor preço

Para cada um dos 131 produtos comparáveis, foi considerado o menor preço registrado entre as lojas em cada período.

A variação percentual foi calculada pela formula: (menor preço do segundo período + menor preço do primeiro período — 1) x 100.

Veja resultados:

Aumento do menor preço: 62 47,3%

Redução do menor preço: 49 37,4%

Sem alteração: 20 15,3%

Total comparável: 131 - 100,0%



“Houve, portanto, mais produtos com aumento (62) do que com redução (49) do menor preço encontrado. Os dados não demonstram uma queda generalizada de preços no conjunto analisado.

TOP 5 de aumentos, segundo Procon do Recife

Fritadeira Elétrica Electrolux 3,2L (Preta) EAF10:

Preço no 1º período da pesquisa - R$ 379,90

Preço no segundo período da pesquisa: R$ 679,00

Variação: aumento de 78,7%



Geladeira/Refrigerador Frost Free 490L (Branca) IB7

Preço no 1º período pesquisado: R$ 3.999,00

Preço no segundo período pesquisado: R$ 6.869,90

Variação: aumento de 71,79%



Ventilador Super Power VSP-40C — coluna, 40 cm

Preço no 1º período pesquisado: R$ 169,90

Preço no segundo período pesquisado: R$ 249,90

Variação: aumento de 47,09%



Liquidificador Mondial Turbo 2,7L (Preto/5 velocidades) L900

Preço no primeiro período pesquisado R$ 119,90

Preço no segundo período pesquisado: R$ 169,90

Variação: aumento de 41,70%

Micro-ondas Electrolux 23L (Branco) ME23B

Preço no primeiro período pesquisado: R$ 629,00

Preço no segundo período pesquisado: R$ 889,90

Variação: aumento de 41,48%

TOP 5 das reduções de preços, segundo o Procon do Recife



Celular Galaxy S26+ 5G 256GB

Preço no primeiro período pesquisado: R$ 9.299,00

Preço no segundo período pesquisado: R$ 2.999,00

Variação: Redução de 67,75%

Ferro de Passar a Vapor Oster (Branco + Marrom) GCSTBS5907

Preço no primeiro período pesquisado: R$ 199,90

Preço no segundo período pesquisado: R$ 89,99

Variação: Redução de 54,98%



Celular Galaxy S25 5G 256GB

Preço no primeiro período pesquisado: R$ 4.699,00

Preço no segundo período pesquisado: R$ 2.499,00

Variação: Redução de 46,82%

Fogao 5 Bocas Atlas Monaco Top Glass (Preto)

Preço no primeiro período pesquisado: R$ 1.599,00

Preço no segundo período pesquisado: R$ 899,90

Variação: Redução de 43,72%



Fritadeira Elétrica Mondial 3,5L (Preta) AF-30-I

Preço no primeiro período pesquisado: R$ 389,00

Preço no segundo período pesquisado: R$ 229,99

Variação: Redução de 40,88%

“A maior redução percentual foi observada no Galaxy S26+ 5G 256GB: de R$ 9.299,00 para R$ 2.999,00, diferença de 67,75% entre os menores preços registrados”, diz a pesquisa.