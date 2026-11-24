O valor previsto, que envolve tanto o faturamento das lojas físicas quanto as vendas em plataformas digitais, representa 1,3% do total a ser movimentado pelo comércio ao longo do mês de novembro no estado, que deve ser de R$ 12,86 bilhões. No comparativo com o ano passado, o faturamento mensal do comércio ficou 8,29% abaixo do registrado em novembro de 2025.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE), por meio do Hub de Dados do Comércio, divulgou uma estimativa de R$ 165,8 milhões a serem movimentados pelo setor na Black Friday de 2026, que acontece na próxima sexta-feira (27).

De acordo com o Hub de Comércio, a redução se explica porque, em 2025, o mês de novembro teve um volume elevado de vendas, acima do padrão histórico, o que afetou no comparativo com este ano. Além disso, o endividamento das famílias, com a consequente inadimplência, é outro ponto a ser considerado na análise, representando cerca de 3% do total da redução.

Para o presidente da Fecomércio-PE, Bernardo Peixoto, o cenário de incerteza deve ser considerado no planejamento do setor. “A Black Friday continua sendo uma data importante para o comércio pernambucano que tem nela a chance de girar estoques e atrair clientes antes do Natal. Mas o cenário de 2026 pede cautela. O endividamento das famílias pesa, e o empresário que planejar bem as ofertas e o estoque vai atravessar o fim de ano em melhor posição”, aponta.

Outra possibilidade a ser avaliada, segundo o economista da Fecomércio-PE Rafael Lima, é a antecipação das compras por um público com um orçamento mais restrito, que pode aproveitar uma oferta mais atrativa para adquirir algo que estaria planejando para as festividades do fim de ano.

“Quando o orçamento está mais apertado, a Black Friday tende a mudar a data da compra mais do que o tamanho dela. O consumidor que esperaria o Natal aproveita o desconto e compra agora. Por isso, olhar só para as vendas da data pode dar uma avaliação diferente da realidade que não aparece no fim de ano como um todo”, explica.

