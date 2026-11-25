A campanha de descontos especiais da Sony se divide em duas: a PlayStation Store vai até 30 de novembro, às 23h59, e o varejo físico, de 20 de novembro a 24 de dezembro.

As principais plataformas de jogos do Brasil já têm promoções de Black Friday ativas, com descontos de até 95% em jogos digitais e preços reduzidos em mídia física e acessórios. Os prazos variam entre o fim de novembro e dezembro, conforme a loja.

Na loja digital, Marvel's Wolverine (Digital Deluxe) tem mais de R$ 100 de desconto, e Saros (Digital Deluxe) está 25% mais barato. CONTROL Resonant, SILENT HILL: Townfall e The Blood of Dawnwalker – Edição Eclipse têm 20% de desconto, e 007 First Light, 50%. Death Stranding 2: On The Beach sai com 43% a menos, e Astro Bot, com 34%.

As assinaturas anuais do PlayStation Plus custam R$ 463,57 no Deluxe (33% off), R$ 444,67 no Extra (25%) e R$ 287,92 no Essential (20%).

No varejo físico, o PlayStation VR2 cai de R$ 3.499,90 para R$ 2.799,90, e sua base de carregamento, para R$ 149,90. O controle DualSense nas cores tradicionais passa de R$ 499,90 para R$ 399,90, e o DualSense Edge e o Controle Access ficam R$ 150 mais baratos, a R$ 1.349,90 e R$ 449,90. Os fones Pulse Explore e Pulse Elite caem para R$ 899,90.

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Entre as mídias físicas, títulos como Marvel's Spider-Man 2, God of War Ragnarök, Gran Turismo 7, Stellar Blade e Helldivers 2 caem de R$ 399,90 para R$ 169,90. Ghost of Yotei tem preço sugerido de R$ 199,90, e LEGO Horizon Adventures, de R$ 59,90.

Xbox

As ofertas da Microsoft vão até 2 de dezembro e chegam a 90% de desconto em títulos para Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Entre os lançamentos, Forza Horizon 6 sai por R$ 224,25 na versão Standard (25% off), Halo: Campaign Evolved – Premium Edition por R$ 209,40 (40%) e Gears of War: E-Day Premium Edition por R$ 314,30 (30%). EA Sports FC 27, Madden NFL 27 e College Football 27 custam R$ 174,50 cada (50%), e NBA 2K27, R$ 157,05 (55%).

No catálogo, Dead Island 2 Ultimate Edition tem 90% de desconto (R$ 37,49), Final Fantasy VII Rebirth, 85% (R$ 42,73), Red Dead Redemption 2, 75% (R$ 74,97) e Cyberpunk 2077, 70% (R$ 74,70).

Para os consoles, não há campanha oficial.

Steam

A Black Friday da Valve vai de 26 a 30 de novembro, das 15h (horário de Brasília) de quinta às 15h de segunda. A empresa não faz uma liquidação própria em toda a loja nesse período: apenas destaca os jogos com desconto de Black Friday, e cada desenvolvedora define seus percentuais e prazos.

Como a lista não é divulgada antes, a recomendação é montar a lista de desejos e conferir o histórico de preços antes de comprar.



Epic Games Store

A promoção da Epic vai até 1º de dezembro, às 13h, com descontos de até 95% em jogos de PC. Há Red Dead Redemption 2: Edição Definitiva por R$ 99,98, The Last of Us Part I – Edição Digital Deluxe por R$ 149,95 e God of War Ragnarök: Edição Digital Deluxe por R$ 200,93. Abaixo de R$ 35 estão Hogwarts Legacy: Edição Digital Deluxe (R$ 29,99) e Dead Space: Edição Digital Deluxe (R$ 29,90), e abaixo de R$ 10, Battlefield 4: Edição Premium (R$ 9,95).

Nuuvem

A loja brasileira de jogos para PC distribui R$ 800 mil em cupons e tem cashback em Drops, sistema próprio da Nuuvem. A campanha teve três etapas em novembro, e nesta quarta-feira (25) termina o Acesso Antecipado. A Black Week começa nesta quinta (26), com nova leva de cupons e ofertas até o fim do mês.

Entre os destaques estão Skyrim Special Edition (83% off), Lies of P (60%), Monster Hunter Wilds, Resident Evil Requiem e Final Fantasy VII Rebirth, além de jogos da PlayStation para PC, como God of War e Days Gone. A linha Nuuvem Select reúne jogos em pacotes de R$ 43,99 e R$ 89,99 é também é uma boa dica para os que querem fazer um pacote de games.

