A expectativa de ampliação do faturamento na Black Friday 2026, que acontece na próxima sexta-feira (27), vai promover um reajuste do horário de funcionamento dos principais centros comerciais da Região Metropolitana do Recife.
De acordo com o levantamento da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços (Sindilojas), os estabelecimentos seguirão horários diferenciados, que vão das 7h até as 23h.
A data é caracterizada por oferecer condições especiais e vantagens significativas aos consumidores, o que costuma ocasionar o aumento das vendas. A previsão da CDL e do Sindilojas é de um acréscimo de 5% nos negócios, em relação ao faturamento no mesmo período do ano passado.
Já a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE) estima que, apenas na sexta-feira, a movimentação chegue a R$ 165,8 milhões no estado.
Iniciada na segunda-feira (23), a Best Week do Shopping Tacaruna segue até o domingo (29) com foco nos produtos para as celebrações natalinas. Na sexta, o centro comercial abrirá das 9h às 23h, mas algumas lojas iniciam as vendas às 7h e outras seguem abertas até a meia-noite.
Já a Happy Friday do Shopping RioMar Recife, na sexta-feira, terá opções com descontos de até 70% nos mais diversos segmentos. Todas as lojas do centro comercial funcionarão em horário especial, das 9h às 23h.
O Shopping Guararapes e o Plaza Shopping também promovem condições especiais aos clientes de segunda até domingo, com horário especial das 9h às 23h na sexta-feira. O Shopping Recife conta com o mesmo horário de funcionamento e ofertas que vão de 50% até 70% de desconto nas lojas participantes.
Horário do comércio no Grande Recife para a Black Friday (27/11)
Recife
Centro do Recife e bairros: tende a abrir mais cedo e pode estender horário
- Shopping Recife - das 9h às 23h
- RioMar Recife - das 9h às 23h
- Shopping Boa Vista - das 9h às 21h
- Shopping Tacaruna - das 9h às 23h
- Plaza Shopping - das 9h às 23h
- Shopping de Afogados - das 8h às 20h
- Shopping ETC - das 7h às 21h
Olinda
- Shopping Patteo Olinda - das 9h às 22h
Paulista
- Paulista North Way Shopping - das 9h às 22h.
Camaragibe
- Camará Shopping - das 10h às 22h
Jaboatão dos Guararapes
- Shopping Guararapes - das 9h às 23h
Cabo de Santo Agostinho
- Shopping Costa Dourada - das 8h às 22h
Igarassu
- Shopping Igarassu - das 7h às 22h
Moreno
- Recife Outlet - das 9h às 21h.