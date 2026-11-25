De acordo com o levantamento da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços (Sindilojas), os estabelecimentos seguirão horários diferenciados, que vão das 7h até as 23h.

A expectativa de ampliação do faturamento na Black Friday 2026, que acontece na próxima sexta-feira (27), vai promover um reajuste do horário de funcionamento dos principais centros comerciais da Região Metropolitana do Recife.

A data é caracterizada por oferecer condições especiais e vantagens significativas aos consumidores, o que costuma ocasionar o aumento das vendas. A previsão da CDL e do Sindilojas é de um acréscimo de 5% nos negócios, em relação ao faturamento no mesmo período do ano passado.

Já a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE) estima que, apenas na sexta-feira, a movimentação chegue a R$ 165,8 milhões no estado.

Iniciada na segunda-feira (23), a Best Week do Shopping Tacaruna segue até o domingo (29) com foco nos produtos para as celebrações natalinas. Na sexta, o centro comercial abrirá das 9h às 23h, mas algumas lojas iniciam as vendas às 7h e outras seguem abertas até a meia-noite.

Já a Happy Friday do Shopping RioMar Recife, na sexta-feira, terá opções com descontos de até 70% nos mais diversos segmentos. Todas as lojas do centro comercial funcionarão em horário especial, das 9h às 23h.

O Shopping Guararapes e o Plaza Shopping também promovem condições especiais aos clientes de segunda até domingo, com horário especial das 9h às 23h na sexta-feira. O Shopping Recife conta com o mesmo horário de funcionamento e ofertas que vão de 50% até 70% de desconto nas lojas participantes.



Horário do comércio no Grande Recife para a Black Friday (27/11)

Recife

Centro do Recife e bairros: tende a abrir mais cedo e pode estender horário

Shopping Recife - das 9h às 23h

RioMar Recife - das 9h às 23h

Shopping Boa Vista - das 9h às 21h

Shopping Tacaruna - das 9h às 23h

Plaza Shopping - das 9h às 23h

Shopping de Afogados - das 8h às 20h

Shopping ETC - das 7h às 21h

Olinda

Shopping Patteo Olinda - das 9h às 22h

Paulista

Paulista North Way Shopping - das 9h às 22h.

Camaragibe

Camará Shopping - das 10h às 22h

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes - das 9h às 23h

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - das 8h às 22h

Igarassu

Shopping Igarassu - das 7h às 22h

Moreno