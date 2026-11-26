Algumas linhas receberam viagens extras e mudanças nos horários. Um dos exemplos é o atendimento ao Shopping Recife que começará às 5h48 e também terá uma viagem extra às 23h30, na linha 140 – TI Cajueiro Seco/Shopping Recife.

Para ajudar no deslocamento dos consumidores durante a Blcak Friday, nesta sexta-feira (26), o Grande Recife Consórcio de Transportes(CTM), organizou uma operação diferenciada. a programação inclui linhas que passam pelos shoppings RioMar, Recife e Guararapes, além do Recife Outlet.

A orientação é que os passageiros observem os novos horários antes de sair de casa. Os horários e itinerários das linhas envolvidas na operação especial de Black Friday por meio da plataforma Rumo, disponibilizada pelo CTM.

A consulta pode ser feita pelo site https://virtual.granderecife.pe.gov.br/rumo/. A orientação é que os usuários verifiquem a programação especial antes de sair de casa, especialmente os horários das viagens extras e das últimas saídas.

Entre as mudanças estão viagens extras à noite e alterações nos horários das últimas saídas.

Veja as mudanças para esta sexta-feira (26)

Pela Borborema Imperial, as das linhas com reforço serão:

021 – TI Joana Bezerra/Shopping RioMar, que terá quatro viagens adicionais, às 22h55, 23h10, 23h25 e 23h40. O retorno será feito no Terminal Integrado Cais de Santa Rita.

A linha 011 – Piedade/Derby também terá duas viagens extras, às 22h40 e às 23h.

Já a 014 – Brasília (Cidade Boa Vista) contará com uma saída adicional às 23h.

Outras linhas que atendem aos centros de compras também terão mudanças.

A 023 – TI Tancredo Neves/TI Aeroporto terá viagens extras às 23h e às 23h25.

Na linha 024 – TI Tancredo Neves (Circular Boa Viagem), os acréscimos serão às 22h30 e às 23h10.

Também haverá reforço nas linhas 044 – Massangana (Boa Vista), com viagens às 22h35 e 22h55 e acréscimo de atendimento ao Shop. Guararapes às 05h40;

069 – Conjunto Catamarã, às 22h40; e

070 – Candeias/Shopping RioMar, também às 22h40.

Além das viagens extras, algumas linhas terão mudanças nos horários de encerramento da operação. A linha 020 – Candeias/TI Tancredo Neves terá a última viagem às 23h10. Na 031 – Shopping Center (Terminal Residencial Boa Viagem), a última saída será às 23h, enquanto a linha 043 – Aeroporto/Tacaruna (Derby) encerrará o atendimento às 22h40.

A linha 910 – Piedade/TI Rio Doce terá atendimento ao RioMar nos dois sentidos a partir das 5h30 até o fim da operação. Já a linha 155 – Jordão Baixo/Boa Viagem terá a penúltima viagem às 22h30 e uma saída extra às 23h.

Outras viagens adicionais estão previstas nas linhas 120 – Alto Dois Carneiros/Shopping Recife, às 22h55, e 360 – Totó/Boa Viagem, às 22h30.

Para quem pretende ir ao Recife Outlet, a linha 291 – TI Jaboatão/Moreno terá a última viagem às 22h45.

A São Judas Tadeu fará mudanças na linha 140 – TI Cajueiro Seco/Shopping Recife. A quantidade de viagens passará de 71 para 76.

O atendimento ao Shopping Recife começará às 5h48. Também está prevista uma viagem extra às 23h30.

