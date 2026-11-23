Acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (23), na Zona Corte da capital paulista. Um carro e uma bicicleta também foram atingidos

o motorista relatou que o ônibus apresentou uma falha nos freios enquanto descia a via (Reprodução/TV Globo)

Um ônibus do transporte coletivo perdeu o controle e atingiu uma casa na manhã desta segunda-feira (23), na Zona Norte de São Paulo. Sete pessoas ficaram feridas, segundo o Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu por volta das 6h50, na Rua Ministro Lins de Barros, no Jardim Santa Cruz, região do Jardim Peri.

O veículo pertence à empresa Sambaíba e fazia a linha 1743-10, entre o Jardim Pery e o Shopping D. Um carro e uma bicicleta também foram atingidos durante o acidente.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista relatou que o ônibus apresentou uma falha nos freios enquanto descia a via. Na tentativa de evitar uma colisão mais grave, ele teria direcionado o veículo para o muro de uma residência.

Um carro que subia a rua acabou atingido de frente pelo ônibus. No veículo estavam um policial militar e os pais dele, de acordo com a PM. Duas pessoas que estavam em uma bicicleta e seguiam para o trabalho também foram atingidas.

Segundo o sargento Martins, da PMSP, o pai do PM ficou gravemente ferido e precisou ser levado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. A aeronave pousou em um campo de futebol próximo ao local.

O filho do ciclista ficou com as pernas presas entre o ônibus e o muro. As equipes de resgate atuaram no atendimento às vítimas. A identidade dos sete feridos não foi divulgada até a publicação desta matéria.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte e a SPTrans informaram que uma equipe do Programa de Redução de Acidentes de Transporte foi enviada para apurar a ocorrência.