Ônibus perde freio, bate em casa e deixa sete feridos em São Paulo
Acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (23), na Zona Corte da capital paulista. Um carro e uma bicicleta também foram atingidos
Publicado: 23/11/2026 às 16:31
o motorista relatou que o ônibus apresentou uma falha nos freios enquanto descia a via (Reprodução/TV Globo)
Um ônibus do transporte coletivo perdeu o controle e atingiu uma casa na manhã desta segunda-feira (23), na Zona Norte de São Paulo. Sete pessoas ficaram feridas, segundo o Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu por volta das 6h50, na Rua Ministro Lins de Barros, no Jardim Santa Cruz, região do Jardim Peri.
O veículo pertence à empresa Sambaíba e fazia a linha 1743-10, entre o Jardim Pery e o Shopping D. Um carro e uma bicicleta também foram atingidos durante o acidente.
De acordo com a Polícia Militar, o motorista relatou que o ônibus apresentou uma falha nos freios enquanto descia a via. Na tentativa de evitar uma colisão mais grave, ele teria direcionado o veículo para o muro de uma residência.
Um carro que subia a rua acabou atingido de frente pelo ônibus. No veículo estavam um policial militar e os pais dele, de acordo com a PM. Duas pessoas que estavam em uma bicicleta e seguiam para o trabalho também foram atingidas.
Segundo o sargento Martins, da PMSP, o pai do PM ficou gravemente ferido e precisou ser levado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. A aeronave pousou em um campo de futebol próximo ao local.
O filho do ciclista ficou com as pernas presas entre o ônibus e o muro. As equipes de resgate atuaram no atendimento às vítimas. A identidade dos sete feridos não foi divulgada até a publicação desta matéria.
A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte e a SPTrans informaram que uma equipe do Programa de Redução de Acidentes de Transporte foi enviada para apurar a ocorrência.
- Sobrevivente de acidente em Ipojuca é transferida para hospital particular
- Vítimas de acidente na PE-009 são transferidas para cidades de origem em Alagoas
- Teto de shopping cai em praça de alimentação durante chuvas em São Bernardo do Campo (SP)
- Feriadão é marcado por acidentes com mortes nas rodovias de Pernambuco
- "Pare o carro que eu quero descer": jovem saiu de veículo pouco antes de acidente em Ipojuca