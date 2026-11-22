Ocorrências deixaram mortos e feridos em rodovias do Agreste e do Litoral Sul. PRF e PMPE reforçaram a fiscalização durante o período

O feriadão do Dia da Consciência Negra nas estradas de Pernambuco foi marcado por diversos acidentes com feridos e mortos ( Weslly Gomes/DP foto)

Uma sequência de acidentes com vítimas fatais marcou o feriadão da Consciência Negra nas rodovias de Pernambuco. De sexta-feira (20) a este domingo (22), ocorrências nas BRs 232, 423 e 424 deixaram mortos e feridos. O caso mais grave foi registrado na PE-009, em Ipojuca, no Litoral Sul, onde quatro pessoas morreram e uma ficou ferida após a colisão de um veículo contra uma árvore.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, à meia-noite da quinta-feira (19), a Operação Dia da Consciência Negra, com reforço na fiscalização das rodovias federais até este domingo (22). A expectativa era de aumento no fluxo de veículos, sobretudo na BR-101, nos acessos ao Litoral Norte e Sul, e nas estradas que ligam a Região Metropolitana do Recife ao Agreste e ao Sertão. Neste ano, a segurança dos motociclistas foi uma das prioridades da operação.

Na noite da sexta-feira (20), uma colisão frontal entre dois carros deixou um homem morto e duas pessoas feridas no km 232 da BR-232, em Pesqueira, no Agreste. O acidente envolveu um Fiat Palio e um Renault Sandero. Há suspeita de que o Palio tenha invadido a contramão, mas a dinâmica ainda deverá ser esclarecida pelas equipes da PRF e do Instituto de Criminalística, que estiveram no local.

Também na sexta, um motociclista morreu e a companheira dele ficou ferida após uma colisão com uma Fiat Strada na BR-424, nas proximidades do Cemitério São Miguel, em Garanhuns. O homem morreu no local e a mulher foi socorrida para o Hospital Regional Dom Moura. O motorista da Strada deixou o local sem prestar socorro. A ocorrência foi acompanhada pela PRF, pelo Instituto de Criminalística e pela Polícia Civil.

Outra ocorrência fatal foi registrada na mesma noite em Garanhuns. Um veículo Audi bateu em uma vaca que estava na pista, na rodovia entre Garanhuns e Brejão. Uma pessoa morreu.

Já na BR-423, no km 68, em Jupi, no Agreste, um jovem de 24 anos morreu após ser atropelado enquanto andava de bicicleta. O veículo envolvido também não parou para prestar socorro. A PRF, o Instituto de Criminalística e a Polícia Civil foram acionados para os procedimentos no local.

Os balanços consolidados do feriadão do Dia da Consciência Negra da PRF e da PMPE serão divulgados com os números oficiais da movimentação nas estradas e das ocorrências registradas nesta segunda-feira (23).

