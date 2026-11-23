Segundo a assessoria de imprensa do shopping, não houve feridos, mas a área permanece interditada "para limpeza e retomada das operações com segurança"

Teto de shopping caiu em praça de alimentação durante chuvas em São Bernardo do Campo (Reprodução/Redes Sociais)

Parte do forro do teto do São Bernardo Plaza Shopping, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, cedeu e inundou um trecho da praça de alimentação na noite deste domingo, 22. Frequentadores do local, no bairro de Ferrazópolis, publicaram registros em vídeo do momento nas redes sociais.

Segundo a assessoria de imprensa do local, não houve feridos, mas a área permanece interditada "para limpeza e retomada das operações com segurança." Até o momento, não foram divulgados mais detalhes sobre até quando irá a interdição.

Chuvas em São Paulo

Os moradores de São Bernardo do Campo, assim como Diadema, Mauá e Santo André, cidades vizinhas, chegaram a receber um alerta severo de chuva por volta das 18h30 deste domingo, 18h30.

A capital paulista também ficou em estado de atenção para alagamentos com base em alerta do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) feito hoje entre as 18h e as 21h.

Em São Paulo, houve pontos de alagamento intransitáveis na Avenida Morvan Dias de Figueiredo e na Rua José de Alencar, no Brás. Outros dois pontos deixaram vias alagadas, mas em situação transitável: Av. Professor Francisco Morato, na altura dos números 4.537 (ambos sentidos) e 3.500 (apenas sentido bairro).

Confira abaixo a íntegra do comunicado enviado pela assessoria do shopping São Bernardo Plaza.

"Informamos que, na tarde deste domingo, dia 22, por conta das fortes chuvas em São Bernardo do Campo, tivemos a queda de uma parte do forro na Praça de Alimentação. Não tivemos feridos e a área atingida encontra-se interditada no momento para limpeza e retomada das operações com segurança."

