Prima de uma das vítimas fatais estava com o grupo e relatou aparente embriaguez do motorista, alta velocidade, freadas bruscas e ocupantes sem cinto

O carro com os cinco ocupantes, quatro deles vítimas fatais, se chocou com uma árvore em Ipojuca na madrugada deste domingo (22), em Ipojuca (Reprodução/Redes Sociais)

Uma jovem que estava no carro envolvido no acidente deste domingo (22) da PE-009, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, e desceu pouco antes da batida disse que o motorista aparentava estar embriagado e dirigia em alta velocidade. Prima de Beatriz Acioli, uma das quatro vítimas fatais, ela afirmou, em entrevista à TV Jornal, que os ocupantes estavam sem cinto de segurança.

Segundo a jovem, a prima conheceu os ocupantes do carro na festa e aceitou uma carona. Ela entrou junto, sem conhecer o motorista. "O som estava alto. Eles estavam meio eufóricos", contou.



A prima de Beatriz, que não teve a identidade revelada, disse que o motorista passava por quebra-molas sem respeitar a sinalização e freava bruscamente. Questionada se ele parecia ter bebido, respondeu: "Sim, estava embriagado. Muito eufórico, gritando". Menos de 200 metros depois de entrar no carro, pediu que ele parasse. "Pode parar o carro que eu vou descer", disse. A prima, no entanto, decidiu permanecer no veículo.

A jovem seguiu a pé até um trevo, onde esperava o grupo com quem tinha alugado uma van para ir à festa. Pouco depois, a van passou pelo carro acidentado. Ela afirmou que parou para ajudar sem imaginar que era o mesmo veículo do qual havia descido minutos antes. Ela explicou ainda que, como todos no grupo eram da área da saúde, entre eles médicos, tentaram começar os primeiros socorros no local.



