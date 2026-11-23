Beatriz Acioli e David Mello estavam na SW4 que bateu em uma árvore entre Porto de Galinhas e Serrambi, em Ipojuca

David Mello e Beatriz Acioli são de Alagoas (Foto: Reprodução/Redes Sociais)





Os dois jovens alagoanos, David Mello e Beatriz Acioli, que faleceram em um acidente de trânsito na rodovia estadual PE-009, em Ipojuca, Litoral Sul de Pernambuco, na madrugada deste domingo (22), foram transferidos para suas cidades natais para o velório e sepultamento.

O empresário David do Nascimento Mello tinha 27 anos e dirigia o veículo no momento do acidente. Seu corpo foi transferido para Atalaia e será velado no Distrito Santo Antônio. O sepultamento está marcado para às 10h horas no Cemitério de Santo Antônio.

Beatriz de Melo Acioli, de 28 anos, atuava como clínica médica na Rede D'Or. Seu velório terá início às 6h horas na Capela 1 do Cemitério Parque das Flores em Maceió, com sepultamento marcado para às 16 horas.

Eles estavam dentro do Toyota SW4 preto que colidiu contra uma árvore no trecho entre as praias de Porto de Galinhas e Serrambi. As pernambucanas Fernanda Eloi e Shelda Machado, também estão entre as vítimas fatais. Natália Lins é a única sobrevivente e está internada em um hospital particular na Região Metropolitana do Recife (RMR).