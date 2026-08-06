Filho do jogador Gustavo Simões, do Ypiranga, de apenas dois anos morre em acidente

Jogador_do_Ypiranga_com_falecido_filho (Reprodução/Instagram)

Luto no Ypiranga de Erechim (RS). Benício, de dois anos e filho do meia Gustavo Simões, faleceu. O clube fez o comunicado na última quarta (5). O jogador defende o clube gaúcho desde fevereiro de 2025. O Ypiranga está na Série C do Campeonato Brasileiro e é adversário do Santa Cruz.

“É com grande pesar que recebemos hoje a informação do falecimento do Benício, filho do nosso atleta Gustavo Simões “É com grande pesar que recebemos hoje a informação do falecimento do Benício, filho do nosso atleta Gustavo Simões. Desde o momento do infeliz acidente e sua posterior internação, oramos pelo seu restabelecimento, mas os planos de Deus reservaram outro desfecho, que nos entristece profundamente, mas que também nos une em prol de Gustavo e sua família neste momento de dor! Manifestamos mais uma vez nossos sentimentos de pesar a você Gustavo e todos os seus familiares! Estamos contigo!”, colocou o clube gaúcho em sua postagem do Instragram.





A mãe de Benício, Letícia Vieira, informou que foi autorizada a doação de órgãos do menino “O nosso Benício, mesmo diante de uma dor tão imensa, continuará levando esperança a outras crianças

O clube chegou a citar que o menino havia sofrido um acidente, porém a família não chegou a divulgar o que aconteceu com a criança, Na última segunda-feira, havia sido feita uma roda de oração pela melhoria de Benício.

