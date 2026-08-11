Acidente entre caminhões de tijolos e pipa deixa duas pessoas mortas na BR-424, em Caetés

Colisão aconteceu na manhã desta terça-feira (11); os motoristas ficaram feridos e foram socorridos para uma unidade de saúde

A rodovia está interditada nos dois sentidos (Divulgação/PRF)

Um grave acidente ocorrido no km 71 da BR-424, em Caetés, no Agreste de Pernambuco, na manhã desta terça-feira (11), envolvendo um caminhão carregado de tijolos e um caminhão-pipa, deixou duas pessoas mortas. O sinistro ocorreu por volta das 8h15.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que o caminhão carregado de tijolos estivesse realizando uma ultrapassagem na rodovia.

As vítimas fatais seriam passageiros do veículo. Os motoristas dos dois caminhões ficaram feridos e foram encaminhados para uma unidade de saúde.

O motorista do caminhão-pipa realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado normal. A rodovia está interditada nos dois sentidos.

Equipes da PRF e do Corpo de Bombeiros estão no local.