Juiz flagrado bebendo vinho e fumando em audiência é afastado em Minas Gerais

O episódio inusitado ocorreu na última segunda (10), enquanto era realizada, através de vídeo chamada, uma sessão do 4º Núcleo de Justiça 4.0 – Cível Família.

Após a repercussão do caso, Salles ainda acusou tribunais de corrupção. (Reprodução/Redes sociais)

Após aparecer acendendo um cigarro, vestindo bermuda e 'virando' uma garrafa de vinho durante uma sessão de julgamento, o juiz Milton Lívio Lemos Salles foi afastado de suas funções pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), nesta terça-feira (11).

O episódio inusitado ocorreu na última segunda (10), enquanto era realizada, através de vídeo chamada, uma sessão do 4º Núcleo de Justiça 4.0 – Cível Família.

Dados os acontecimentos, além da determinação de afastamento, que partiu do corregedor-geral de Justiça de Minas Gerais, desembargador Raimundo Messias Júnior, Milton também terá seus processos redistribuídos e haverá uma convocação de novo juiz para substituí-lo.

Após a repercussão do caso, Salles ainda acusou, em outro vídeo compartilhado, o TJMG, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Supremo Tribunal Federal (STF) e o ministro Alexandre de Moraes de corrupção.

"Olha, estou cansado, muito cansado. Estou no vinho, tomando meu café e curtindo minha mulher. Sei de muita coisa desse tribunal [...] hoje só existe computador e os prédios vazios, custando luz, energia e funcionários. Eu tenho coragem de bater no peito. Meu nome é Milton Lívio Lemos Salles, filho do Tibagy Salles (ex-desembargador do TJ de Minas) [...] e se alguém quiser bater de frente comigo, em alguma TV, no Jornal Nacional, o que é que seja, eu estou à disposição. Muito obrigado", declarou Milton.

Com informações do Estadão Conteúdo.