INSS: saiba em quais casos são permitidos auxílio e aposentadoria sem carência

Lista foi ampliada por meio de portaria publicada em julho deste ano, quando a gestação de alto risco passou a integrar as condições que isentam de carência

O INSS ressalta que todas as doenças e afecções listadas precisam atender a critérios pré-determinados e comprovação documental para obter a isenção (Joédson Alves/Agência Brasil)

Atualmente, 18 condições de saúde dão direito ao auxílio por incapacidade temporária, conhecido popularmente como auxílio-doença, e à aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, sem que seja necessário pagar o mínimo de contribuições previstas à Previdência.

A lista foi ampliada por meio de portaria publicada em julho deste ano, quando a gestação de alto risco passou a integrar as condições que isentam de carência a concessão de benefícios por incapacidade.

Confira, a seguir, o rol completo definido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS):

- tuberculose ativa;

- hanseníase;

- transtorno mental grave, desde que cursando com alienação mental (estado de - comprometimento psicológico que impede a pessoa de exercer as atividades no dia a dia);

- neoplasia maligna;

- cegueira;

- paralisia irreversível e incapacitante;

- cardiopatia grave;

- doença de Parkinson;

- espondilite anquilosante;

- nefropatia grave;

- estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

- síndrome da deficiência imunológica adquirida (Aids);

- contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada;

- hepatopatia grave;

- esclerose múltipla;

- acidente vascular encefálico (agudo);

- abdome agudo cirúrgico;

- gestação de alto risco.



O INSS ressalta que todas as 18 doenças e afecções listadas somente são enquadradas como isentas de carência quando apresentarem quadro de evolução aguda e quando atendem a critérios específicos de gravidade. Portanto, é preciso que a documentação a ser apresentada comprove a incapacidade.

Para fins de aplicação, o instituto define:

- quadro clínico de evolução aguda: doença ou afecção de instalação súbita, excluindo-se os episódios agudos de doenças crônicas;



- critério de gravidade: risco iminente de morte ou de perda da função de órgão ou sistema que requer cuidado de natureza clínica ou cirúrgica, podendo apresentar instabilidade das funções vitais e necessidade de substituição artificial de funções.