"Custe o que custar, o júri do assassino de Beatriz vai acontecer", diz Lucinha Mota após Justiça negar suspensão temporária do processo

Defesa de Marecelo da Silva, reú pelo crime, fez um pedido liminar para paralisar temporariamente o processo até a decisão da transferência do Tribunal do Júri para o Recife

Mãe da menina Beatriz afirma que: "mais uma tentativa de adiar a responsabilização foi rejeitada" (Reprodução/Rede Social)

A Justiça de Pernambuco negou o pedido liminar para suspender temporariamente o processo do Caso Beatriz até que a transferência do júri para o Recife seja analisada. A decisão, à qual o Diario de Pernambuco teve acesso, foi divulgada nas redes sociais por Lucinha Mota, mãe da vítima, nesta terça (11).

No fim de julho, a defesa do réu pelo crime, Marcelo da Silva, pediu à Justiça pernambucana que o Tribunal do Júri fosse transferido de Petrolina para o Recife, argumentando que a trajetória política de Lucinha Mota compromete a imparcialidade do Conselho de Sentença.

Também foi solicitado que o processo fosse temporariamente suspenso até o julgamento da transferência do júri. A decisão do desembargador Honório Gomes do Rego Filho, assinada na terça-feira passada (4), foi contrária à defesa do réu.

O relator entendeu que “não se verifica, neste momento, situação de urgência capaz de justificar a medida excepcional pretendida”.

O magistrado determinou, ainda, que a Vara do Júri de Petrolina preste informações sobre o caso no prazo de cinco dias. Em seguida, o Ministério Público, a assistência de acusação e a Procuradoria de Justiça Criminal também deverão se manifestar antes do julgamento final do mérito.

“Mais uma vez, o assassino de Beatriz perde mais um recurso [...] É assim que as famílias de vítimas no Brasil têm que esperar: com dor e sofrimento, enquanto assassinos covardes e cruéis se utilizam do Código de Processo Penal, só para protelar. Mas eu não vou desistir, não vamos parar, e, custe o que custar, o júri do assassino de Beatriz vai acontecer, e ele vai ser punido”, disse Lucinha Mota.

Na legenda da postagem, ela afirmou que “mais uma tentativa de adiar a responsabilização foi rejeitada”, e questionou: “até quando tantas brechas e possibilidades de recursos serão usadas para prolongar processos e, consequentemente, a dor das famílias”.

Por fim, ela apontou que “espera por justiça há anos”, e que cada novo recurso aumenta a “angústia e a sensação de que a luta nunca termina”.

O que diz a defesa de Marcelo da Silva

O Diario procurou a defesa de Marcelo da Silva, que afirmou que recebeu a decisão com "respeito", destacando que a negação da liminar ocorreu por falta de urgência no momento, já que o júri ainda não tem data marcada.

A defesa ressaltou, no entanto, estar confiante no julgamento do mérito do pedido de transferência.