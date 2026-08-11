Italiano é preso por racismo contra cantora em Morro de São Paulo: "Me chamou de escrava"

"Eu estava no meu ambiente de trabalho, eu estava ganhando meu pão. Sou mãe de família. Esse homem chegou a perguntar para mim qual era o meu valor para que eu pudesse ser um objeto para ele"

O homem foi preso em flagrante pelos crimes de importunação sexual e discriminação racial (Reprodução/Redes Sociais)

Um turista italiano de 53 anos foi preso em flagrante na quarta-feira (5) em Morro de São Paulo, na Bahia, pelos crimes de importunação sexual e discriminação racial contra a cantora Renata Nascimento, de 32 anos.

Renata denunciou ter sido vítima de importunação sexual e racismo enquanto trabalhava em um bar no sul da Bahia. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (5).

De acordo com a cantora, o homem perguntou "qual era o seu valor" e, ao perceber que não estava sendo correspondido, começou a chamá-la de escrava.

"Eu estava no meu ambiente de trabalho, eu estava ganhando meu pão. Sou mãe de família. Esse homem chegou a perguntar para mim qual era o meu valor. Ele queria saber qual era o meu valor para que eu pudesse ser um objeto para ele.(...) Tentando chamar minha atenção, ele apontou o celular dele para mim e chamou escrava, escrava, para que eu olhasse para ele. E aí foi quando eu comecei a filmar", conta Renata.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, a 1ª Delegacia Territorial (DT/Valença) autuou o homem em flagrante pelos crimes de importunação sexual e discriminação racial. Ele não teve o nome divulgado. Desta forma, a defesa não foi localizada.

"Guias para perícia foram expedidas. Policiais militares conduziram o suspeito até a unidade policial onde o investigado permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário", diz a Polícia Civil.