Inmet alerta para potencial vendaval em Pernambuco, no Piauí e na Bahia

Alerta amarelo de vendaval no Nordeste está em vigor desde a 0h desta terça para o Sul do Piauí, Sertão de Pernambuco e Centro-Oeste da Bahia

Ventos não devem atingir o Recife nesta terça-feira (11) (Sandy James/DP Foto)

Uma área que abrange parte dos estados de Pernambuco, Piauí e Bahia está em alerta amarelo para potencial vendaval nesta terça-feira (11), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A região ainda está com perigo potencial de baixa umidade.

Segundo o Instituto, o alerta de vendaval está em vigor desde a 0h desta terça para o Sul do Piauí, Sertão de Pernambuco e Centro-Oeste da Bahia. A baixa umidade também traz alerta de perigo potencial para o Centro-Sul do Maranhão, Centro-Sul do Piauí, Centro-Sul do Ceará, Oeste da Paraíba, Oeste de Pernambuco, e Norte e Oeste da Bahia.

A temperatura mínima prevista para a região é de 22°C no Recife e em Maceió. A máxima prevista é de 36°C em Teresina.

Regiões têm baixa umidade do ar

Para as demais regiões do Brasil, o Inmet alerta para baixa umidade relativa do ar em uma área que se estende desde o Sul do Pará, passando por grande parte de Tocantins, Leste do Mato-Grosso e Oeste de Goiás, até o Norte do Mato Grosso do Sul. Com o nível de alerta laranja, a umidade relativa do ar pode chegar a 12%.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, há risco de incêndios florestais e à saúde. “Ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz”, destaca o alerta.

Há riscos de tempestades

Desde a madrugada, o Mato Grosso do Sul está com aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. São esperadas muitas nuvens no Mato Grosso do Sul e oeste de Mato Grosso, devido a um canal de umidade que passa pela região.

Na região, a temperatura mínima pode chegar a 16 graus Celsius (°C) em Brasília e Goiânia, e a máxima pode alcançar 35°C em Cuiabá.

No Sul do país, a atuação de uma região alongada de baixa pressão, chamada de cavado de superfície, favorece a formação de novas áreas de instabilidade. Há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas entre o Paraná, Santa Catarina e o noroeste do Rio Grande do Sul.

