Brasil bate recorde e emite 1,14 milhão de CNHs nos cinco primeiros meses de 2026

O número é o maior já registrado para o período desde a criação do Código de Trânsito Brasileiro

Medida prevê ainda que a União fixe preço para exames de aptidão física e mental e para avaliação psicológica (Foto: Divulgação/Serpro)

O Brasil registrou recorde na emissão de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) nos cinco primeiros meses de 2026, com 1.141.765 CNHs no período, total 8,9% superior ao registrado nos mesmos meses de 2025, quando 1.048.783 habilitações foram concedidas.

Segundo dados divulgados pelo Ministério dos Transportes, a quantidade de carteiras entre janeiro e maio, é o maior volume para o período desde o início da série histórica, para um primeiro quintimestre desde a entrada em vigor do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em 1997, superando a marca anterior de 2014.

O aumento acontece após as mudanças feitas pelo governo federal no processo de formação de novos condutores, implementadas através do programa CNH do Brasil, lançado em dezembro de 2025.

Entre os dados destacados estão o crescimento no número de exames médicos e psicológicos, matrículas em cursos teóricos e práticos e realização de provas de direção.

O governo também divulgou uma maior adesão ao modelo de aulas ministradas por instrutores autônomos. Desde a mudança nas regras, foram contabilizados mais de 282 mil atendimentos nessa modalidade.

Outra medida adotada pelo programa foi a oferta gratuita dos cursos teóricos por meio do aplicativo CNH do Brasil, que segundo estimativa do Ministério dos Transportes, gerou uma economia aproximada de R$ 2,1 bilhões aos candidatos à habilitação já entre janeiro e maio deste ano.

MP do Bom Condutor

Na última sexta (05), o presidente Lula sancionou o Projeto de Lei de Conversão nº 3/2026, originado da Medida Provisória nº 1.327/2025, conhecida como MP do Bom Condutor, permitindo a renovação automática da CNH para motoristas cadastrados no Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach) que não tenham cometido infrações sujeitas à pontuação nos 12 meses anteriores.

Segundo o governo federal, mais de 2 milhões de condutores já foram beneficiados pela medida até março deste ano, com uma economia estimada em R$ 854,8 milhões.

