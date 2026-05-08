Pernambucanos já economizaram mais de R$ 100 milhões com programa para tirar CNH
Ao todo, no Brasil, foram economizados cerca de R$ 1,8 bilhão, segundo o informações do Ministério dos Transportes
Publicado: 08/05/2026 às 18:06
CNH Digital,Carteira de Trânsito para Celular, Carteira Nacional de Habilitação (Marcello Casal JrAgência Brasil)
Os pernambucanos economizaram cerca de R$ 114 milhões no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), desde a implantação do programa CNH do Brasil em dezembro de 2025. Ao todo, no Brasil, foram economizados cerca de R$ 1,8 bilhão, segundo o informações do Ministério dos Transportes.
De acordo com o balanço divulgado pela pasta, a medida representa uma redução direta nos custos para a população e vem da economia no exame teórico, que agora é oferecido gratuitamente. A etapa é obrigatória para a formação de condutores e o valor corresponde ao que os candidatos pagariam integralmente pago às autoescolas pela realização do curso.
Confira os estados que mais economizaram
Minas Gerais - aproximadamente R$ 269,6 milhões poupados
São Paulo - aproximadamente R$ 225,3 milhões
Bahia - aproximadamente R$ 217,9 milhões
Rio Grande do Sul - aproximadamente R$ 171,5 milhões
Pernambuco - aproximadamente R$ 114 milhões
Paraná - aproximadamente R$ 113,6 milhões
Rio de Janeiro - aproximadamente R$ 108,8 milhões.
Além da gratuidade do curso teórico, as mudanças incluem a redução da carga mínima de aulas práticas, a possibilidade de formação com instrutores autônomos credenciados e a fixação de um teto de R$ 180 para os exames médico e psicológico.
Com a implementação da CNH do Brasil, o custo total para obtenção da primeira habilitação também foi reduzido. Antes, o processo completo para as categorias A e B podia alcançar até R$ 4,9 mil em alguns estados. Atualmente, os valores variam entre R$ 810 e R$ 1,6 mil.