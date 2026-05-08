Pernambucanos já economizaram mais de R$ 100 milhões com programa para tirar CNH

Ao todo, no Brasil, foram economizados cerca de R$ 1,8 bilhão, segundo o informações do Ministério dos Transportes

CNH Digital,Carteira de Trânsito para Celular, Carteira Nacional de Habilitação (Marcello Casal JrAgência Brasil)

Os pernambucanos economizaram cerca de R$ 114 milhões no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), desde a implantação do programa CNH do Brasil em dezembro de 2025. Ao todo, no Brasil, foram economizados cerca de R$ 1,8 bilhão, segundo o informações do Ministério dos Transportes.

De acordo com o balanço divulgado pela pasta, a medida representa uma redução direta nos custos para a população e vem da economia no exame teórico, que agora é oferecido gratuitamente. A etapa é obrigatória para a formação de condutores e o valor corresponde ao que os candidatos pagariam integralmente pago às autoescolas pela realização do curso.

Confira os estados que mais economizaram

Minas Gerais - aproximadamente R$ 269,6 milhões poupados

São Paulo - aproximadamente R$ 225,3 milhões

Bahia - aproximadamente R$ 217,9 milhões

Rio Grande do Sul - aproximadamente R$ 171,5 milhões

Pernambuco - aproximadamente R$ 114 milhões

Paraná - aproximadamente R$ 113,6 milhões

Rio de Janeiro - aproximadamente R$ 108,8 milhões.

Além da gratuidade do curso teórico, as mudanças incluem a redução da carga mínima de aulas práticas, a possibilidade de formação com instrutores autônomos credenciados e a fixação de um teto de R$ 180 para os exames médico e psicológico.

Com a implementação da CNH do Brasil, o custo total para obtenção da primeira habilitação também foi reduzido. Antes, o processo completo para as categorias A e B podia alcançar até R$ 4,9 mil em alguns estados. Atualmente, os valores variam entre R$ 810 e R$ 1,6 mil.