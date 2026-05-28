° / °
Vida Urbana
CNH

Exame toxicológico passa a ser obrigatório para primeira CNH em Pernambuco

Exame será exigido antes do agendamento da avaliação médica para candidatos das categorias A e B

Diario de Pernambuco

Publicado: 28/05/2026 às 17:30

Seguir no Google News Seguir

As aulas em autoescolas não são mais obrigatórias para obter a CNH no Brasil/Foto: Lia de Paula/Agência Senado

As aulas em autoescolas não são mais obrigatórias para obter a CNH no Brasil (Foto: Lia de Paula/Agência Senado)

A partir de 8 de junho de 2026, candidatos à primeira habilitação nas categorias A (moto) e B (carro) em Pernambuco também terão que apresentar exame toxicológico como parte obrigatória do processo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A medida segue determinação da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), em cumprimento à Lei nº 15.153/2025 e à Resolução 1020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

De acordo com o Detran-PE, o órgão está adaptando seus sistemas para iniciar a exigência da nova regra a partir da data estabelecida, com o objetivo de evitar transtornos à população pernambucana.

Segundo o órgão, o exame toxicológico será um pré-requisito para o agendamento do Exame de Aptidão Física e Mental, conhecido como exame médico. Ou seja, o candidato só poderá marcar essa etapa após realizar o exame toxicológico. O resultado terá validade de três meses.

O exame passará a ser exigido especificamente para processos de primeira habilitação nas categorias A e B. O Detran-PE informou ainda que aguarda posicionamento formal da Senatran para definir se a obrigatoriedade também será aplicada a outros serviços, como registro de condutores estrangeiros, reinício de processos de primeira habilitação, reabilitação de condutores com CNH cassada e adição de categoria.

A principal finalidade do exame toxicológico é detectar a presença de substâncias psicoativas no organismo do candidato.

Alta demanda por CNH

O DETRAN-PE também informou que ampliou em aproximadamente 4 mil novas vagas mensais para exames teóricos e práticos devido à alta demanda para retirada da nova CNH. Além disso, o órgão implantou regime de plantão aos sábados nas unidades, medida que será mantida enquanto houver necessidade.

Veja também:

Segundo dados do departamento, apenas nos quatro primeiros meses de 2026 foram abertos 79.539 processos de primeira habilitação em Pernambuco. O número já se aproxima do total registrado durante todo o ano de 2025, quando foram contabilizados 87.794 processos.

Programa CNH Social
Programa CNH Social
CNH , Exame Toxicológico , Pernambuco
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP