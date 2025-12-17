Nova CNH: mudanças para tirar a habilitação começam a valer em Pernambuco
Segundo o Detran-PE, já foram iniciados os ajustes necessários nos sistemas do órgão para viabilizar o processo de retirada da nova CNH Brasil no estado. Validação do curso teórico no novo formato online já foi implementada
Publicado: 17/12/2025 às 09:40
A implementação das novas regras em Pernambuco acontece uma semana após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializar as novas regras para obtenção da CNH. (Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)
O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) anunciou que deu início aos ajustes necessários em seus sistemas para viabilizar o processo de retirada da nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Com essa divulgação, feita nesta terça-feira (16) nas redes sociais do órgão, as novas regras já começam a valer no estado.
Segundo o Detran-PE, já foi implementada a validação do curso teórico no novo formato online, algo que permite com que todo o andamento dos processos de retirada da habilitação seja feita de forma mais rápida, além de reduzir custos para os candidatos.
A implementação das novas regras em Pernambuco acontece uma semana após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializar as novas regras para obtenção da CNH.
Durante todo esse processo de implementação, que cumpre a Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) nº 1.020, o Detran-PE afirma que não haverá interrupção dos serviços.
Ainda segundo o órgão, as melhorias estão sendo incorporadas de forma contínua aos fluxos operacionais e às plataformas tecnológicas, garantindo previsibilidade, transparência, integridade dos sistemas e segurança jurídica.
“O órgão esclarece ainda que a prioridade são as medidas que geram impacto positivo imediato ao cidadão, especialmente aquelas que reduzem custos e simplificam etapas”, destacou o Detran-PE.
Principais novidades
- Permissão de conclusão do curso prático nas categoria A e B a partir da carga horária mínima de 2 horas de aulas práticas;
- Ajuste no sistema do exame teórico para aprovação a partir de 20 acertos, bem como do tempo de prova, que agora passa a ser de uma hora;
- Disponibilização do agendamento do exame prático nas categorias C, D e E, a partir da décima aula prática;
- Processos de primeira habilitação abertos a partir de 09/12/2025 não irão vencer após o prazo de 12 meses.