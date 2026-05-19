VÍDEO: Cachorro caramelo é resgatado após ficar preso em passarela de rodovia

Cachorro caramelo é resgatado após ficar preso em passarela de rodovia (Reprodução)

Um cachorrinho caramelo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina após ficar preso no vão de uma passarela sobre a BR-282, em Xanxerê. O caso aconteceu no sábado (16) e mobilizou equipes de salvamento devido ao risco de queda do animal em uma das rodovias mais movimentadas da região.

Segundo o 14º Batalhão de Bombeiros Militar, o cão ficou encurralado em um espaço estreito entre a estrutura da travessia de pedestres e a pista, sem conseguir retornar sozinho à parte segura da passarela. A situação exigiu uma operação especial de resgate por causa da dificuldade de acesso e do intenso fluxo de veículos no trecho.

Para garantir a segurança da ação, os bombeiros interditaram temporariamente a BR-282 e isolaram a passarela. Equipamentos de salvamento em altura e escadas foram utilizados para alcançar o animal e retirá-lo sem ferimentos.

De acordo com a corporação, o cachorro estava assustado, mas não apresentava sinais de maus-tratos nem lesões aparentes. Nenhum responsável foi localizado, e o animal também não possuía coleira, identificação ou microchip que permitisse encontrar os tutores.

Após o resgate, o cachorro foi deixado em segurança em uma via próxima à passarela. Em seguida, o trânsito na rodovia foi liberado.

