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Video: Bebê é resgatada de alagamento em uma bacia de plástico, em Olinda

Cena foi registrada em Peixinhos, durante o temporal da última sexta-feira (1)

Diario de Pernambuco

Publicado: 05/05/2026 às 12:18

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Cenas foram registradas em Peixinhos, durante o temporal da última sexta-feira (1)./Reprodução

Cenas foram registradas em Peixinhos, durante o temporal da última sexta-feira (1). (Reprodução)

Imagens registradas no bairro de Peixinhos, em Olinda, no Grande Recife, durante as fortes chuvas da última sexta-feira (1), ganharam repercussão nas redes sociais ao mostrarem o resgate improvisado de duas crianças, um gato e um porco em meio à enchente provocada pela elevação do nível do Rio Beberibe.

Durante o temporal, familiares e vizinhos atravessaram a área alagada – em alguns momentos com água na altura do pescoço – para acessar a casa da família.

As imagens mostram o momento em que uma bebê e um menino são colocados em bacias plásticas, usadas como embarcações improvisadas. Para garantir maior flutuação, a bacia com a bebê foi apoiada sobre uma tábua, enquanto um homem a protegia com um guarda-chuva.

 
 
 
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Em seguida, o menino também é conduzido em uma bacia por um adulto que atravessa a água acumulada. Ao fundo, a mãe acompanha o trajeto e tenta acalmar o filho: “Tchau, Ravi”.

Além das crianças, animais domésticos e pertences também fizeram parte do resgate. Um gato foi colocado dentro de uma geladeira danificada, usada como bote, enquanto um porco foi transportado em um tonel que flutuava na água.

Chuva , enchente , Olinda , Peixinhos , resgate
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