Video: Bebê é resgatada de alagamento em uma bacia de plástico, em Olinda

Cena foi registrada em Peixinhos, durante o temporal da última sexta-feira (1)

Cenas foram registradas em Peixinhos, durante o temporal da última sexta-feira (1). (Reprodução)

Imagens registradas no bairro de Peixinhos, em Olinda, no Grande Recife, durante as fortes chuvas da última sexta-feira (1), ganharam repercussão nas redes sociais ao mostrarem o resgate improvisado de duas crianças, um gato e um porco em meio à enchente provocada pela elevação do nível do Rio Beberibe.

Durante o temporal, familiares e vizinhos atravessaram a área alagada – em alguns momentos com água na altura do pescoço – para acessar a casa da família.

As imagens mostram o momento em que uma bebê e um menino são colocados em bacias plásticas, usadas como embarcações improvisadas. Para garantir maior flutuação, a bacia com a bebê foi apoiada sobre uma tábua, enquanto um homem a protegia com um guarda-chuva.

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Em seguida, o menino também é conduzido em uma bacia por um adulto que atravessa a água acumulada. Ao fundo, a mãe acompanha o trajeto e tenta acalmar o filho: “Tchau, Ravi”.

Além das crianças, animais domésticos e pertences também fizeram parte do resgate. Um gato foi colocado dentro de uma geladeira danificada, usada como bote, enquanto um porco foi transportado em um tonel que flutuava na água.