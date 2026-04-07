Cadela é resgatada de escombros após desabamento na Comunidade do Pilar, no Recife

Uma cadela ficou presa após entrar nos escombros do desabamento de um casarão na Comunidade do Pilar, na área central do Recife. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) resgatou o animal na manhã desta terça (7)

Animal foi resgatado com vida na manhã desta terça (7) (Foto: Marina Torres/DP Foto)

Uma cadela ficou presa aos escombros do desabamento de um imóvel na comunidade do Pilar, no Centro do Recife, ocorrido nesta segunda (6). Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) resgatou o animal na manhã desta terça (7). A suspeita é de que ela tenha entrado nos destroços durante a madrugada e não tenha conseguido mais sair.

A cachorrinha estava bastante assustada e será encaminha para o Hospital Veterinário do Recife (HVR), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste da capital, onde passará por avaliação de saúde.

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“Estamos encaminhando ela para o Hospital Veterinário para fazer exame, tudo o que for necessário para manter a integridade desse animal. Ela está um pouco perturbada, está sentindo o ocorrido, mas a gente está aqui com a veterinária que vai dar todo o suporte. Ela vai se manter lá no internamento até a gente conseguir fazer algum contato com a família e entregá-la para o tutor”, disse o Secretário-executivo do Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais do Recife, Luiz Anjos.

Ele também comentou como está o monitoramento de animais vulneráveis diante das fortes chuvas que atingem o Recife e a Região Metropolitana da capital.

“Muitos animais em situação vulnerável, cavalos, animais de tração, cachorros também. A gente lamenta muito o ocorrido aqui, essa fatalidade. mas eu digo que a prefeitura está atuante em todas as áreas que é necessária”, comentou.

Desabamento

Os Bombeiros informaram, às 23h53 da segunda (7), a finalização da operação no desabamento que aconteceu na na Rua do Brum, a comunidade do Pilar, no Recife. Na tragédia, quatro vítimas foram confirmadas. Um homem e uma mulher com aproximadamente 40 anos, foram localizadas sob os escombros, já sem vida.

As outras duas pessoas foram resgatadas com vida: uma mulher, de 31 anos, socorrida pelo CBMPE, e um homem, de 27 anos, atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foram encaminhados ao Hospital da Restauração (HR), no Derby, também na área Central do Recife.

A tragédia aconteceu por volta das 21h, na Rua do Brum, a comunidade do Pilar, no Recife. Ao todo, oito viaturas foram empenhadas na operação segundo os bombeiros, que contou com o apoio de órgãos parceiros.

Ainda conforme repassou a corporação, após uma varredura completa da área, não foram identificadas novas vítimas.

“As equipes do CBMPE atuaram nas operações de busca e resgate até a conclusão dos trabalhos, quando a ocorrência foi devidamente encerrada no local, permanecendo os demais órgãos competentes responsáveis pelas providências cabíveis”, acrescentou.

Defesa Civil

A Defesa Civil do Recife está presente no local do desabamento na manhã desta terça (7), para realizar uma vistoria nas estruturas. “As equipes seguem atuando no local, prestando assistência e monitorando a área” informou a corporação, em nota.